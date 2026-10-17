We francuskiej Marsylii podczas ogólnokrajowych demonstracji z powodu rosnących cen protestujący wtargnęli do budynku ratusza i starli się z policją. Do incydentu doszło w sobotę, gdy napięcie w południowym mieście się nasiliło. Po wtargnięciu do ratusza policja interweniowała, aby usunąć z budynku uczestników protestu.

Wtargnięcie do ratusza

Jak podaje Euronews, dziennikarze AFP pracujący na miejscu odnotowali, że demonstranci siłą otworzyli drzwi budynku. W holu wejściowym ratusza przewrócili popiersie Marianny — symbolu Republiki Francuskiej — oraz uszkodzili meble.

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Policja interweniowała dopiero po tym, jak protestujący dostali się do środka i uszkodzili mienie w holu wejściowym. Funkcjonariusze następnie usunęli demonstrantów z budynku ratusza.

Atak na komisariat policji

Wcześniej tego samego dnia zamaskowani protestujący zaatakowali fasadę komisariatu policji miejskiej. Według portalu podpalili kosze na śmieci i wrzucali do środka komisariatu urządzenia dymne. Do tego epizodu doszło przed wtargnięciem uczestników protestu do budynku ratusza.

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