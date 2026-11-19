Rosyjski dyktator Władimir Putin nazwał spotkanie przywódców Chin i Stanów Zjednoczonych, Xi Jinpinga i Donalda Trumpa, „nowym rozdziałem w historii dyplomacji”. Jednocześnie cynicznie stwierdził, że Rosja rzekomo nie rozpoczęła wojny przeciwko Ukrainie.

Według Putina rozmowa była „całkowicie swobodna” i „bardzo szczera”, a także położyła podwaliny „pod dalsze kontakty, niezależnie od tego, w jakim formacie będą one odbywać się”.

Dyktator twierdzi, że Xi Jinping stworzył „atmosferę, w której zaczęliśmy swobodnie wymieniać poglądy na tematy, które nas interesują”.

Rosyjski dyktator ponownie rozpowszechnił fałszywe twierdzenia dotyczące wojny przeciwko Ukrainie. Według niego Moskwa rzekomo nie rozpoczęła działań wojennych, a jedynie próbowała „położyć kres działaniom wojennym”, które, jak twierdzi, „już trwały”.

„Nie rozpoczęliśmy żadnych wojen” – stwierdził cynicznie przywódca Kremla.

Putin wspomniał również o porozumieniach, które – jak twierdzi – udało się osiągnąć podczas spotkania w Anchorage w sierpniu 2025 roku. Twierdzi on, że strona rosyjska rzekomo „zgodziła się na kompromisy”, jednak Ukraina i kraje europejskie „nie zgodziły się na nie”.

Ponadto Putin po raz kolejny oskarżył Kijów o rzekomą niechęć do zakończenia wojny. Jego zdaniem przyczyną tego są wybory.

Premier Australii Anthony Albanese podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) wezwał rosyjskiego dyktatora Władimira Putina do natychmiastowego zakończenia wojny przeciwko Ukrainie. Nazwał on również rosyjską agresję jedną z przyczyn poważnych problemów w światowym handlu.

19 listopada w chińskim Shenzhen prezydent USA Donald Trump i prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – Władimir Putin rozpoczęli rozmowy dwustronne. Spotkanie odbyło się podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC).

Kreml ujawnił szczegóły rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyły się 18 listopada w chińskim Shenzhen. Po spotkaniu dwustronnym przywódcy nie wygłosili wspólnego oświadczenia dla dziennikarzy.

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