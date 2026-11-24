Podczas rozmów dotyczących wojny na Ukrainie rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA Jaredowi Kushnerowi porozumienia biznesowe w zamian za złagodzenie amerykańskich sankcji. Wśród możliwych propozycji znalazły się wspólne wydobycie ropy naftowej w pobliżu wyspy Sachalin oraz dostawy oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych.

Według danych Financial Times strona rosyjska proponowała zorganizowanie wspólnego amerykańsko-rosyjskiego wydobycia ropy w pobliżu wyspy Sachalin.

The New York Times informował również, że Putin proponował sprzedaż objętej sankcjami rosyjskiej spółki energetycznej konsorcjum inwestorów. W jego skład miały wejść firma brata prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, katarska spółka będąca partnerem Kushnera w Albanii, a także znaczący darczyńca Donalda Trumpa.

Jednocześnie sam Jared Kushner zaprzecza, jakoby omawiano kwestię sprzedaży tej spółki.

Ponadto strona rosyjska rzekomo proponowała dostawy oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych w przededniu wyborów uzupełniających.

Z kolei, według informacji podanych przez gazetę, Putin dążył do tego, by prezydent USA Donald Trump zawiesił część sankcji wobec Rosji.

Była doradczyni Białego Domu ds. Rosji, Fiona Hill, uważa, że rosyjski prezydent próbuje wzbudzić zainteresowanie Kushnera i innych przedstawicieli strony amerykańskiej ofertami handlowymi.

„Próbuje skusić Jareda i innych umowami biznesowymi” – zauważyła Hill.

Podczas jednego ze spotkań Władimir Putin pokazał Jaredowi Kushnerowi dokument z archiwum państwowego, który dotyczył udziału dziadka amerykańskiego wysłannika specjalnego w ruchu partyzanckim w czasie Holokaustu.

Kushner odebrał ten gest jako subtelną aluzję do roli Związku Radzieckiego jako sojusznika Stanów Zjednoczonych w walce z nazistowskimi Niemcami.

O tym pisze New York Magazine.

Unia Europejska przygotowuje ponad 100 nowych sankcji wobec Rosji. Ograniczenia mogą dotyczyć banków, przedsiębiorstw energetycznych oraz tankowców przewożących rosyjską ropę z pominięciem obowiązujących przepisów. Według danych agencji Bloomberg ministrowie spraw zagranicznych państw UE mogą rozpatrzyć te środki już 16 listopada.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o podpisaniu nowych dekretów sankcyjnych, mających na celu zwiększenie presji na Rosję.

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