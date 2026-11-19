Rosyjski dyktator Władimir Putin skrytykował decyzję Finlandii o nie wpuszczaniu rosyjskich sportowców do kraju w celu udziału w międzynarodowych zawodach. Nazwał te ograniczenia niespójnymi i stwierdził, że obniżają one poziom zaufania.

Finlandia podjęła decyzję o wprowadzeniu ograniczeń wjazdu dla obywateli Rosji. Obejmą one również zawodowych sportowców.

Podczas konferencji prasowej na szczycie Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) Putin stwierdził, że podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Gar Støre, „rzeczywiście, partnerzy ogólnie rzecz biorąc, ale jednak dawali do zrozumienia, że trzeba jakoś prowadzić dialog i tak dalej”.

„Kolejne działania, w tym w dziedzinie sportu – odmowa udziału naszych sportowców w międzynarodowych zawodach – to krok w złym kierunku. To brak konsekwencji. To obniża poziom zaufania” – skarżył się Putin.

Nowe przepisy weszły w życie 16 listopada.

„Finlandia zaostrza ograniczenia dotyczące wjazdu obywateli Rosji. W rozporządzeniu rząd stwierdził, że wjazd obywateli Rosji w celach nieistotnych, w tym w celu podjęcia krótkoterminowej pracy na podstawie wizy, stanowi zagrożenie dla stosunków międzynarodowych kraju” – czytamy w komunikacie fińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Fiński parlament przedłużył obowiązywanie ustawy granicznej do 2028 roku — Yle News.

Przypomnijmy, że Finlandia zakazała wjazdu rosyjskim sportowcom od 16 listopada.

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