Podczas wizyty w Chinach rosyjski dyktator Władimir Putin skosztował kilku tradycyjnych potraw, wśród których znalazły się duszone świńskie nóżki i uszy. Jego upodobania kulinarne ponownie zwróciły uwagę na ewentualne problemy zdrowotne, jednak nie ma konkretnych dowodów potwierdzających te przypuszczenia.

Dania te należą do ulubionych potraw rosyjskiego dyktatora podczas jego podróży do Chin. O kulinarnych upodobaniach Putina opowiedział szef kuchni chińskiej w hotelu Conrad Shenzhen, Ou Go-tsin.

Według szefa kuchni rosyjski dyktator uwielbia kuchnię kantońską i wielokrotnie zamawiał te same dania – po dwa lub trzy razy. Wśród nich znalazły się duszone świńskie nóżki, wieprzowe uszy, gotowany na parze krab z kotletem mięsnym w sosie z różowego octu, a także żółta ryba z wschodniej części prowincji Fujian, pieczona ze świeżym imbirem w proszku.

„Putin kilkakrotnie zamawiał niektóre potrawy – po dwa lub trzy razy. Zabrał nawet część jedzenia ze sobą na lot powrotny do domu. Jego współpracownicy powiedzieli nam również, że bardzo lubi dania kuchni chaoszańskiej i kantońskiej” – zaznaczył szef kuchni.

W artykule zwrócono również uwagę na wartość odżywczą tych produktów. W szczególności duszone świńskie łapki zawierają kolagen, białko, żelazo, cynk i witaminę B12. Tradycyjnie uważa się, że takie produkty mogą wspierać zdrowie stawów i mięśni. Uszy wieprzowe są również źródłem białka i kolagenu, które wiąże się z utrzymaniem zdrowia skóry i spowolnieniem procesów starzenia.

Jednocześnie stan zdrowia rosyjskiego przywódcy nadal przyciąga uwagę. Putin wielokrotnie próbował demonstrować swoją aktywność fizyczną, zwłaszcza podczas polowań i jazdy konnej, które pokazywano w materiałach propagandowych. Jednak na niedawnych zdjęciach z posiedzenia Rady ds. Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w Moskwie wyglądał na wyczerpanego, a jedną rękę trzymał w nietypowy sposób przy szyi i uchu.

Ponadto na początku tego roku podczas przemówienia prezydenckiego Putin miał atak kaszlu i gestami dotykał szyi. Nagranie z tego momentu, opublikowane w Telegramie, wkrótce zostało usunięte z kanału Kremla.

Tymczasem prezydent USA Donald Trump również wspomniał o poczęstunku podczas szczytu. Przyznał dziennikarzom, że chińskie jedzenie mu smakowało, choć nawet nie wiedział, jakie dokładnie potrawy próbował.

„Uwielbiam całe chińskie jedzenie. Prezydent Xi poczęstował mnie wspaniałym chińskim jedzeniem, a ja nawet nie wiedziałem, co to dokładnie było. Ale było bardzo smaczne” – powiedział Trump.

Źródło: Daily Star

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