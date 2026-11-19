Szef Kremla Władimir Putin po raz pierwszy od początku wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie znalazł się na wspólnym zdjęciu z przywódcami państw, które nałożyły sankcje na Rosję. Chodzi o zdjęcie grupowe uczestników szczytu APEC, który odbył się w chińskim Shenzhen.

Na zdjęciu Putin stoi w pierwszym rzędzie po prawej stronie chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Po drugiej stronie chińskiego przywódcy stoi prezydent USA Donald Trump.

Na zdjęciu grupowym widoczni są również przywódcy Kanady i Australii – krajów, które nałożyły sankcje na Rosję w związku z jej agresją na Ukrainę.

Jak zauważa The New York Times, Putin po raz pierwszy od początku wojny znalazł się w centrum wspólnego ujęcia wraz z przywódcami państw, które od lat potępiały rosyjską inwazję na Ukrainę i dążyły do międzynarodowej izolacji Rosji.

Pojawienie się na zdjęciu wywołało krytykę w ojczyznach premierów Australii i Kanady. W szczególności za wspólne zdjęcie z rosyjskim przywódcą skrytykowano Anthony’ego Albanese’a i Marka Carney’a.

Obaj premierzy wyjaśnili swój udział w sesji zdjęciowej szacunkiem dla Chin jako kraju gospodarza szczytu APEC.

Informuje o tym dziennik The New York Times.

Przypomnijmy, że podczas wspólnej sesji zdjęciowej w chińskim Shenzhen rosyjski dyktator Władimir Putin próbował stanąć obok prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Jednak chiński przywódca gestem dał Putinowi do zrozumienia, by ten przeszedł dalej, i ostatecznie ustawił go za swoją żoną Peng Liyuan.

Władimir Putin przybył do Shenzhen w Chinach na szczyt Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). Samolot Ił-96, którym przyleciał przywódca Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – wylądował na międzynarodowym lotnisku Bao’an wkrótce po drugiej w nocy w środę.

Podczas szczytu w Chinach 18 listopada przywódca Kremla stwierdził, że kraje europejskie nie zdołały dostosować się do utraty dostępu do rosyjskiego rynku i tanich nośników energii. Jego zdaniem prowadzi to do osłabienia pozycji Europy i zmniejszenia jej potencjału gospodarczego.

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