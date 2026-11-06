Rosyjski dyktator Władimir Putin przejął pod kontrolę państwa aktywa japońskiej firmy Japan Tobacco International (JTI), jednego z największych producentów papierosów na świecie. Chodzi o cztery zakłady, w których zatrudnionych jest około 4 tysięcy osób. Firma kontroluje około 40% rosyjskiego rynku papierosów.

Zgodnie z dekretem Putina z 5 listopada udziały JTI w czterech rosyjskich zakładach zostały przekazane pod zarząd lokalnej spółki AK „Aktywa Przemysłowe”.

Pod kontrolę strony rosyjskiej przeszły fabryki JTI w Sankt Petersburgu, Rostowie nad Donem oraz w obwodach lipieckim i leningradzkim.

Kreml nie wyjaśnił w dekrecie przyczyn tej decyzji. Jednocześnie jest to kolejny przypadek przekazania stronie rosyjskiej aktywów zagranicznego przedsiębiorstwa, które kontynuowało działalność w Federacji Rosyjskiej po rozpoczęciu pełnej inwazji na Ukrainę.

Dekret dotyczy czterech zakładów japońskiej firmy:

JTI Donskoy Tabak — Rostów nad Donem;

„Petro” (Petro) — Sankt Petersburg;

JTI Yelets — obwód lipiecki;

Kres Neva — obwód leningradzki.

Rosyjska część JTI zapewnia około 40% lokalnego rynku papierosów. W zakładach i biurach firmy zatrudnionych jest około 4 tysięcy osób.

W Rosji firma wytwarza produkty pod międzynarodowymi markami Winston, Glamour, Camel, LD i Sobranie, a także pod lokalnymi markami „Piotr I”, „Rosyjski styl” i „Donskoy Tabak”.

Japan Tobacco International działa na rynku rosyjskim od 1999 roku. W 2018 roku firma przejęła lokalnego producenta „Donskoy Tabak” i stała się największym producentem papierosów w kraju.

Według informacji zawartych w profilu firmy, w ciągu ponad 20 lat Japan Tobacco Group zainwestowała w rosyjski biznes około 4,6 mld dolarów.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2022 roku JTI nie wycofała się z rynku rosyjskiego, jednak wstrzymała nowe inwestycje w produkcję i marketing.

W JTI oświadczono, że firma jest świadoma dekretu Władimira Putina i ocenia sytuację oraz możliwe dalsze działania. Wśród priorytetów firmy wymieniono ochronę interesów interesariuszy, przede wszystkim swoich pracowników.

Tymczasem rząd Japonii złożył już Rosji protest drogą dyplomatyczną i zażądał cofnięcia tej decyzji.

Minister finansów Japonii Satsuki Katayama podkreśliła, że Tokio konsekwentnie wzywa Moskwę do nie naruszania interesów japońskich obywateli i przedsiębiorstw.

Przekazanie aktywów JTI nastąpiło w kontekście pogorszenia stosunków między Rosją a Japonią. W szczególności niedawno rosyjskie służby specjalne zatrzymały japońskiego dziennikarza Yuki Imai pod zarzutem szpiegostwa. Strona japońska odrzuciła te zarzuty.

Sprawa Japan Tobacco International stała się kolejnym przykładem przekazania rosyjskiej stronie aktywów zagranicznych przedsiębiorstw.

Kreml nadal ustanawia zewnętrzne zarządzanie majątkiem zagranicznych firm, które pozostały na rynku rosyjskim po rozpoczęciu wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie.

Informuje o tym Euronews.

Wcześniej dyktator Władimir Putin podpisał dekret o przekazaniu pod „tymczasowe zarządzanie” spółki akcyjnej „Aktywa Przemysłowe” 100% udziałów w czterech rosyjskich przedsiębiorstwach należących do japońskiej grupy Japan Tobacco International (JTI), a mianowicie „Petro”, „Kres Neva”, „J.T.I. Donskoy Tabak” oraz „J.T.I. Elets”.

Altajskie przedsiębiorstwo „Boczkari”, należące do Vadima Smagina, deputowanego do zgromadzenia ustawodawczego obwodu altajskiego z ramienia partii „Jedna Rosja”, zwróciła się do Władimira Putina z prośbą o przekazanie jej do tymczasowego zarządzania spółek SA „Multon” i Sp. z o.o. „Multon Partners”.

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