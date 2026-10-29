Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Federacja Rosyjska jest gotowa przenieść część zakładów przemysłowych do krajów afrykańskich. Jak stwierdził, taka współpraca leży w interesie Moskwy, zwłaszcza w obliczu licznych sankcji nałożonych na rosyjską gospodarkę i przedsiębiorstwa.

„Jest to w pełni zgodne z interesami Rosji, zwłaszcza w dzisiejszych realiach, gdy wobec rosyjskiej gospodarki i rosyjskich przedsiębiorstw stosowane są liczne sankcje” – stwierdził.

Jak dodał, rosyjskie firmy dysponują znacznym potencjałem inwestycyjnym, a możliwości rozwoju współpracy z państwami afrykańskimi są ogromne.

Jednocześnie Putin podkreślił, że inwestycje muszą być „niezawodne i zabezpieczone”, aby przedsiębiorstwa mogły funkcjonować „niezależnie od sytuacji w polityce zagranicznej”.

Wypowiedź Putina była odpowiedzią na przemówienie prezydenta Republiki Burundi Evarista Ndayishimiye. Podkreślił on, że kraje afrykańskie dążą do odejścia od modelu, w którym eksportują surowce, a w zamian importują gotowe produkty.

„Afryka nie będzie zadowalać się eksportem surowców i importem gotowych produktów” – oświadczył Ndayishimiye.

Podkreślił również konieczność rozwijania własnych mocy produkcyjnych, modernizacji rolnictwa, wzmacniania infrastruktury energetycznej i szlaków logistycznych, a także zwiększania inwestycji w badania i technologie.

„Musimy rozwijać nasz potencjał przemysłowy, modernizować nasze rolnictwo, wzmacniać naszą infrastrukturę energetyczną i szlaki logistyczne oraz inwestować więcej w działalność badawczą i rozwój technologii” – powiedział prezydent Burundi.

Według niego Afryka powinna stać się „prawdziwym rynkiem produkcji i sprzedaży, a nie pozostawać rynkiem konsumpcyjnym”.

W przeddzień spotkania Putin oświadczył, że Rosja rzekomo osiągnęła „imponujące wyniki” w rozwoju zaawansowanych technologii i jest gotowa przekazać swoje osiągnięcia afrykańskim partnerom.

„Konkurenci muszą nas doganiać w niektórych obszarach i kopiować nasze rozwiązania” – oświadczył Putin podczas przemówienia przed 22 przywódcami państw afrykańskich, w tym Etiopii, Zimbabwe i Mali.

Minister rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej Maksym Reszetnikow poinformował wcześniej również o gotowości rosyjskiego biznesu do organizowania produkcji w krajach afrykańskich w ramach współpracy przemysłowej.

„Głównym przesłaniem, z jakim zwracamy się do Afryki, jest: zapewnijmy wspólnie suwerenny rozwój” – powiedział Reszetnikow.

Zaproponował współpracę w branży farmaceutycznej oraz w dziedzinie rozwiązań informatycznych. Z kolei minister przemysłu i handlu RF Anton Alikhanow zadeklarował gotowość do wspólnego rozwoju przemysłu motoryzacyjnego z państwami afrykańskimi, zwiększania dostaw pojazdów i części zamiennych, a także otwierania centrów serwisowych.

Rosyjska korporacja państwowa „Rosatom” zaproponowała krajom afrykańskim budowę pływających elektrowni jądrowych na wybrzeżu.

„Jako pierwszy krok takie źródło energii, jak pływający blok jądrowy, może stanowić dobry punkt wyjścia, pozwalający jednocześnie rozwiązać własne problemy i dołączyć do klubu jądrowego” – oświadczył przedstawiciel korporacji.

Jednocześnie rosyjska firma „Novatek”, największy producent skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Federacji Rosyjskiej, zaproponowała państwom afrykańskim własną technologię produkcji LNG, która została przetestowana w ramach projektów arktycznych.

Producent aluminium „Rusal” podpisał memorandum z Ghaną w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa zajmującego się wydobyciem i przetwarzaniem boksytów – surowca wykorzystywanego do produkcji aluminium.

Wcześniej minister energii Rosji Siergiej Cywilow oświadczył, że Rosja jest gotowa prowadzić poszukiwania geologiczne w Afryce oraz wydobywać gaz w przypadku wykrycia odpowiednich złóż.

Ponadto Moskwa proponuje modernizację elektrowni wodnych, a także budowę elektrowni słonecznych i cieplnych.

Szczyt „Rosja–Afryka” odbywa się w Moskwie w dniach 28–29 września. Według podanych danych w wydarzeniu biorą udział przedstawiciele 48 z 54 krajów afrykańskich.

Strona rosyjska promuje współpracę z państwami afrykańskimi w dziedzinie przemysłu, energetyki, technologii oraz sektora wydobywczego. Putin wiąże ewentualne przeniesienie produkcji z presją sankcji na Rosję, podczas gdy afrykańscy przywódcy podkreślają konieczność rozwoju własnego przemysłu i przetwarzania surowców na terenie kontynentu.

Putin powiedział o tym na forum „Rosja – Afryka”.

Ponadto rosyjski dyktator Władimir Putin zaproponował afrykańskim liniom lotniczym rozpoczęcie lotów do Rosji, twierdząc, że przyczyni się to do rozwoju branży turystycznej.

Przypomnijmy, że rosyjski dyktator Władimir Putin gości w Moskwie dziesiątki afrykańskich przywódców, aby pogłębić więzi z krajami tego kontynentu i wzmocnić wpływy Rosji. Znaczenie Afryki dla Moskwy wzrosło po rozpoczęciu pełnej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Przypomnijmy, że Rosja zintensyfikowała poszukiwania najemników w krajach afrykańskich, w szczególności w Zimbabwe i Burundi. Według danych agencji Bloomberg, powołującej się na prezentację ukraińskich służb specjalnych, Moskwa stara się pozyskiwać osoby z krajów o słabych instytucjach demokratycznych i ograniczonej wolności prasy.

Obywatele krajów afrykańskich, którzy walczyli po stronie Rosji i trafili do ukraińskiej niewoli, zwrócili się do uczestników szczytu „Rosja–Afryka” w Moskwie. Proszą o pomoc w powrocie do domu. Według danych Sztabu Koordynacyjnego ds. Postępowania z Jeńcami Wojennymi od początku pełnej inwazji do ukraińskiej niewoli trafili obywatele 18 państw afrykańskich, jednak Rosja do tej pory nie zwróciła ani jednego zagranicznego jeńca wojennego w ramach wymiany.

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