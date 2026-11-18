Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że rosyjska gospodarka rzekomo z powodzeniem poradziła sobie z presją sankcji, stała się największą w Europie i opanowała produkcję zaawansowanych technologii. Według niego Moskwa jest gotowa dzielić się takimi osiągnięciami z „przyjaznymi” państwami.

Wśród zaprezentowanych korporacji znalazły się Visa, Mastercard, Boeing, Xiaomi, ZTE i Baidu.

„Presja zewnętrzna stała się dla Rosji wielką motywacją, pobudziła nas do konsekwentnego umacniania suwerenności technologicznej, zwiększania wydajności pracy, modernizacji mocy produkcyjnych, opanowania produkcji zaawansowanych towarów oraz nasycenia rynku krajowego wysokiej jakości produktami krajowymi. W rezultacie w ciągu ostatnich trzech lat PKB Rosji wzrósł o ponad 10%” – powiedział Putin.

Rosyjski prezydent stwierdził również, że kraj rzekomo znajduje się „w awangardzie transformacji cyfrowej”, stworzył „wiodące na świecie” modele językowe oraz dokonał „rewolucji” w edukacji i medycynie dzięki platformom cyfrowym i sztucznej inteligencji.

„Jesteśmy gotowi dzielić się naszą wiedzą specjalistyczną i pełnić rolę niezawodnego dostawcy nowoczesnych rozwiązań, czy to w zakresie mechanizmów platformowych, usług cyfrowych, czy łączności satelitarnej. W ten sposób będziemy przyczyniać się do umacniania suwerenności technologicznej naszych partnerów” – powiedział Putin.

Oświadczenia Putina dotyczące sukcesów gospodarczych Federacji Rosyjskiej kontrastują z wynikami z ostatnich lat. Według danych Rosstatu, po spadku w pierwszym roku wojny na pełną skalę rosyjski PKB w latach 2023–2024 rósł szybciej niż średnia światowa — odpowiednio o 4,1% i 4,9%.

Jednak w 2025 roku tempo wzrostu rosyjskiej gospodarki spowolniło do 1%. Według prognozy Ministerstwa Gospodarki i Rozwoju Federacji Rosyjskiej w 2026 roku wskaźnik ten wyniesie zaledwie 0,4%.

W ten sposób oczekiwane tempo wzrostu gospodarki Rosji będzie 7,5 razy niższe od średniej światowej, którą Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje na 3%. W stosunku do gospodarki Stanów Zjednoczonych, której wzrost prognozowany jest na poziomie 2,3%, Rosja będzie pozostawać w tyle prawie sześciokrotnie, a w stosunku do Chin, dla których przewiduje się wskaźnik na poziomie 5% — ponad 12-krotnie.

Kolejnym wskaźnikiem świadczącym o problemach Rosji w dziedzinie technologii jest jej udział w światowym rynku wynalazków i innowacji. Według obliczeń Wyższej Szkoły Ekonomii w 2025 r. udział ten spadł do 0,8% — najniższego poziomu w najnowszej historii kraju.

Dla porównania udział Stanów Zjednoczonych na tym rynku wyniósł 14,8%, czyli 18,5 razy więcej niż w przypadku Rosji. Chiny, z udziałem wynoszącym 46,5%, wyprzedziły Rosję 58-krotnie.

Putin wspomniał o tym podczas szczytu biznesowego w ramach forum APEC, w którym wzięli udział szefowie największych międzynarodowych firm.

Dzień wcześniej szef Sberbanku, Herman Gref, poinformował o gwałtownym pogorszeniu się sytuacji w zakresie płatności korporacyjnych w drugiej połowie roku i prognozuje utrzymanie się tej negatywnej tendencji w 2027 roku z powodu trudności gospodarczych, wzrostu podatków oraz skutków ataków na infrastrukturę.

W Shenzhen w Chinach prezydent Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – Władimir Putin oświadczył 18 listopada przed przedstawicielami biznesu na forum Azjatyckiego i Pacyficznego Współpracy Gospodarczej (APEC), że narzędzia ekonomicznego przymusu rzekomo w znacznym stopniu straciły swoją skuteczność.

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