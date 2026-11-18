Podczas szczytu w Chinach 18 listopada szef Kremla stwierdził, że kraje europejskie nie zdołały dostosować się do utraty dostępu do rosyjskiego rynku i tanich surowców energetycznych. Jego zdaniem prowadzi to do osłabienia pozycji Europy i zmniejszenia jej potencjału gospodarczego.

Putin wypowiedział się na ten temat 18 listopada podczas szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC) w chińskim Shenzhen.

„UE nie zdołała dostosować się do utraty dostępu do rynku rosyjskiego i tanich rosyjskich surowców energetycznych, traci swoje pozycje i potencjał” – tak rosyjskie media zacytowały słowa dyktatora wygłoszone podczas szczytu.

Putin stwierdził również, że dawne narzędzia dominacji gospodarczej na świecie straciły swój przerażający wpływ.

Ponadto dyktator, przemawiając na szczycie, zaznaczył, że sankcje, cła i ograniczenia eksportowe „nie są już w stanie powstrzymać rozwoju rosyjskiej gospodarki”.

Jednocześnie oskarżył kraje zachodnie o próby powstrzymywania konkurentów, zamiast dostosowywać się do zmian w światowej sytuacji gospodarczej.

Szef Kremla stwierdził również, że presja zewnętrzna skłoniła Moskwę „do umocnienia suwerenności technologicznej, modernizacji mocy produkcyjnych i rozwoju produkcji krajowej”.

Putin nadal udaje, że z gospodarką w Federacji Rosyjskiej wszystko jest w porządku. Według niego w ciągu ostatnich trzech lat „PKB Rosji wzrósł o ponad 10% i nadal rośnie”.

Stwierdził również, że dług publiczny Federacji Rosyjskiej rzekomo wynosi około 17% PKB, co według jego oceny jest jednym z najniższych wskaźników na świecie.

Dyktator poruszył również temat walut obcych.

„Nie zrezygnowaliśmy przecież ani z dolara, ani z euro. To nam odmówiono możliwości korzystania z tych walut. I, szczerze mówiąc, ci, którzy to zrobili, sami się ukarali” – stwierdził Putin.

Jak wiadomo, w dniach 18–19 listopada w Chinach odbywa się szczyt APEC. Podczas tego spotkania trzej światowi przywódcy – Putin, Trump i Xi Jinping – spotkają się i omówią zaplanowane kwestie.

W Shenzhen zamknięto dojazdy do hotelu, w którym zatrzyma się Putin.

17 listopada rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że uszkodzenie mostu krymskiego oraz inne ataki, za które Rosja obwinia Ukrainę, nie wpłyną na porządek obrad planowanego spotkania przywódców Rosji, USA i Chin.

Trump podczas spotkania z Putinem i Jinpingiem może zająć stanowisko, które zaszkodzi Ukrainie i Europie.

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