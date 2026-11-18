Rosyjski przywódca Władimir Putin przybył do Chin na szczyt APEC, gdzie – jak donoszą media – doświadczył szeregu publicznych upokorzeń. Politolog przypuszcza, że przyczyną takiego podejścia ze strony przywódcy Chin Xi Jinpinga mogła być rosyjska kampania informacyjna pod hasłem „Nowa Jałta”, która zakładała podział świata między trzech przywódców.

„W ogóle pozycjonował się tam jako strona przyjmująca, niczym piąte koło u wozu” – dodał ekspert.

Jednocześnie Oleszczuk nie wyklucza, że Pekin „zasypał” Putina sporą dawką „dyplomatycznych upokorzeń” właśnie z powodu rosyjskiej retoryki dotyczącej podziału świata.

Ekspert zauważył, że stosunek do prezydenta USA Donalda Trumpa był zupełnie inny – Chiny pokazywały, że istnieje parytet, dwóch równorzędnych partnerów, którzy omawiają ważne kwestie.

Czego można się spodziewać po spotkaniach przy okazji szczytu APEC

Według Oleszczuka spotkania te nie przyniosą żadnych globalnych zmian:



„W żaden sposób nie zmieni to globalnej polityki Chin, ponieważ nie ma takiej woli. Chiny nie mają szczególnej ochoty angażować się w wojnę rosyjsko-ukraińską, ponieważ im dłużej trwa wojna, tym większa jest zależność Rosji od nich”.

Według niego obecnie priorytetem dla Chin nie jest Rosja, lecz Stany Zjednoczone. Pekin chce rozwiązać kwestię przedłużenia moratorium na wojnę handlową, aby usunąć wszelkie zarzuty ze strony amerykańskiej.

Ekspert zauważa, że Rosja jest obecnie zależna, a taki stan rzeczy odpowiada Chinom.

„A kiedy Putin zaczyna się zapominać i rości sobie prawo do jakiejś odrębnej roli, przypomina mu się o jego miejscu. Wszystkie te upokorzenia były maksymalnie zawoalowane, ale kto rozumie, ten wszystko widzi” – podkreślił Oleszczuk.

Według niego była to dość subtelna gra dyplomatyczna ze strony Chin. Pekin wskazał Putinowi jego miejsce, aby ten robił to, czego się od niego oczekuje, i nie wtrącał się w politykę wiodących państw.

Ekspert zauważył, że wszystko zaczęło się już od przybycia przywódców USA i Rosji do Chin: Trumpa powitał Jinping, a Putina – członek chińskiego biura politycznego.

„Wybrano przy tym wysokiego mężczyznę, który przewyższa Putina o głowę, mając na uwadze kompleksy kremlowskiego karła” – dodał.

Oleszczuk podkreślił, że nie spodziewał się takiej surowości ze strony Chińczyków. Mogło być wiele uśmiechów, za którymi nic się nie kryło, ale prawdopodobnie Rosjanie przesadzili ze swoimi narracjami o „Jałcie-2”, próbując „ukraść cudze wydarzenie informacyjne, które miało stać się triumfem chińskiego przywódcy”.



O tym w komentarzu dla agencji UNIAN powiedział ekspert polityczny Petro Oleszczuk, zaznaczając, że dla Putina te spotkania z pewnością nie przyniosły żadnych znaczących korzyści.

Putin ogłosił rewolucję w gospodarce i zaproponował krajom zakup technologii z Rosji.



Czytaj nas na