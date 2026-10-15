15 października, w czwartek, w Brukseli w Belgii rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Andrea Biondi poparł stanowisko unijnych regulatorów w sporze z ByteDance dotyczącym uznania TikToka za gatekeepera na mocy unijnego aktu o rynkach cyfrowych.

Rekomendacja doradcy sądu

Jak informuje Channel NewsAsia, w swojej opinii Biondi zalecił, aby Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę ByteDance przeciwko decyzji Komisji Europejskiej o przyznaniu platformie tego statusu. Status gatekeepera na mocy tej ustawy nakłada na spółki technologiczne surowe obowiązki.

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Orzeczenie sądu jeszcze przed nami

Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla sędziów, którzy mają rozstrzygnąć sprawę w najbliższych miesiącach. Ostateczne orzeczenie w sporze wydadzą sędziowie Trybunału Sprawiedliwości UE. Według publikacji sędziowie zazwyczaj stosują się do czterech z pięciu takich niewiążących rekomendacji. Sprawa jest zarejestrowana pod numerem C-627/24 P Bytedance v Commission.

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