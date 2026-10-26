W Brukseli w Belgii grupa zewnętrznych doradców przekazała Komisji Europejskiej raport zawierający dziewięć zaleceń dotyczących szeroko zakrojonego przeglądu jej struktury administracyjnej. Dokument ma stać się jednym z elementów reformy mającej zwiększyć efektywność organu wykonawczego UE, uprościć procedury biurokratyczne i podnieść atrakcyjność pracy w instytucji, informuje Politico Europe.

Współpraca między dyrekcjami generalnymi

Raport przygotowała grupa kierowana przez byłą sekretarz generalną Komisji Europejskiej Catherine Day. W jej skład weszło również ośmiu ekspertów z doświadczeniem w administracjach krajowych i organizacjach międzynarodowych, w tym OECD i OBWE.

Wśród głównych propozycji znalazły się wzmocnienie współpracy między dyrekcjami generalnymi Komisji Europejskiej oraz odejście od modelu, w którym jednostki działają w oderwaniu od siebie. Doradcy zaproponowali także wzmocnienie Sekretariatu Generalnego jako strategicznego ośrodka zorientowanego na osiąganie rezultatów oraz zastosowanie podejścia do sztucznej inteligencji skoncentrowanego na człowieku w celu uproszczenia procesów administracyjnych.

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Brak ostatecznych decyzji

Przekazanie raportu nie oznacza, że Komisja Europejska zatwierdziła już reformę strukturalną. Wnioski grupy Day zostaną rozpatrzone w ramach szerszego przeglądu, którym kieruje komisarz europejski ds. budżetu i administracji publicznej Piotr Serafin. Ma on przedstawić ostateczne zalecenia przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen do końca 2026 roku.

Potencjalne zmiany mogą dotknąć dyrekcji generalnych zarządzających znacznymi środkami finansowymi UE, w tym jednostek odpowiedzialnych za politykę regionalną, rolnictwo, zatrudnienie, rybołówstwo, badania i innowacje. Serafin wcześniej zaznaczał, że duże decyzje strukturalne będą ściśle związane z negocjacjami w sprawie kolejnego wieloletniego budżetu UE na lata 2028–2034, dlatego nie należy się ich spodziewać przed zakończeniem tych negocjacji.

Pierwszy etap przeglądu obejmował 15 wewnętrznych obszarów roboczych oraz propozycje tysięcy pracowników Komisji Europejskiej. Odrębny proces wewnętrzny przygotował już w lipcu wstępny zestaw zaleceń, jednak miały one rozpocząć dyskusję, a nie stać się ostatecznymi decyzjami.

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