W stolicy Albanii, Tiranie, 16 października czwarty dzień trwały starcia między protestującymi a policją. Premier Edi Rama oświadczył, że za nasileniem zamieszek stoją nienazwane „zagraniczne ręce”, które, jak powiedział, dążą do udaremnienia planów Albanii dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej.

Starcia i zatrzymania

Policja używała gazu łzawiącego i armatek wodnych, podczas gdy uczestnicy protestów rzucali w funkcjonariuszy kamieniami i podpalali kontenery na śmieci, aby zablokować drogi. Starcia w kilku rejonach miasta trwały do nocy. Jak informuje France 24, demonstranci próbowali również przedostać się do instytucji rządowych na głównym bulwarze stolicy.

Protesty, które rozpoczęły się we wtorek, zgromadziły tysiące osób. Domagają się one dymisji Ramy i wyrażają niezadowolenie z warunków nauki na uniwersytetach oraz wysokich opłat za edukację. Według doniesień mediów akcje rozszerzyły się także na inne miasta Albanii, gdzie dochodziło do mniejszych starć i studenckich bojkotów uniwersytetów.

18-letnia uczestniczka protestu Ledia powiedziała AFP, że demonstranci nie uważają się za przestępców i chcą lepszego życia bez opuszczania Albanii. Oskarżyła również władze o obojętność i arogancję wobec uczestników ruchu.

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Podczas zamieszek uszkodzono witryny sklepowe, a także zaatakowano kilka budynków rządowych, w tym Ministerstwo Finansów. Policja poinformowała o zatrzymaniu w czwartek 160 osób za działania z użyciem przemocy. Według ministra spraw wewnętrznych Ervina Demo w ostatnich dniach rannych zostało 156 osób, w tym 97 policjantów.

Oświadczenia rządu

Demo oświadczył, że odnotowano dwa przypadki nadmiernego użycia siły przez policję, a dwóch funkcjonariuszy odsunięto od pracy. Nazwał także zamieszki próbą osób, które chcą zdobyć władzę przemocą.

Rama odrzucił związek protestów z trudnościami społecznymi lub uzasadnionymi dążeniami ludzi do lepszego życia. Premier oskarżył nienazwane zagraniczne siły o podsycanie protestów, jednak nie przedstawił dowodów ani szczegółów. Wcześniej antyrządowe demonstracje w Albanii trwały miesiącami; ich początkowym powodem był kontrowersyjny projekt zabudowy kurortowej powiązany z rodziną prezydenta USA Donalda Trumpa.

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