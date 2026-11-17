W Polsce projekt zamrożenia cen gazu może kosztować około 6 mld złotych. Rzecznik polskiego rządu Adam Szłapka powiedział o tym w programie Graffiti, informuje Polsat News.

Prowadzący Marcin Fijołek zapytał Szłapkę o koszt programu, który we wtorek miała omawiać Rada Ministrów. Rzecznik odpowiedział, że kwota prawdopodobnie wynosi 6 mld złotych, ale dodał, że musi sprawdzić dokładne dane.

Ceny energii

Szłapka podkreślił, że takie projekty są ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. Według niego wsparcie powinno dotyczyć najbardziej wrażliwych obszarów energetyki, ponieważ kwestie energetyczne znacząco wpływają na rozwój całej gospodarki.

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Prowadzący zapytał także o możliwe dopłaty do ogrzewania, w tym pelletu, oraz energii elektrycznej. W odpowiedzi rzecznik stwierdził, że rząd powinien koncentrować się na najbardziej wrażliwych obszarach, aby nie dopuścić do spowolnienia polskiej gospodarki.

Wypowiedzi o inflacji i paliwie

Rzecznik rządu oświadczył również, że Polska szybko się rozwija, a inflacja, w jego ocenie, jest kilkakrotnie niższa niż za czasów premierostwa Mateusza Morawieckiego. Dodał, że w porównaniu z listopadem 2023 roku rozwój gospodarczy kraju jest bardzo silny.

Szłapka powiązał niższe ceny paliw z rządowym projektem „Ceny paliw niższe”. Według niego w weekend i w poniedziałek maksymalna cena paliwa była nieznacznie wyższa niż 6 złotych, jednak wielu kierowców tankowało już po cenie niższej niż 6 złotych za litr.

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