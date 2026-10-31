Rzeczniczka polskiego Trybunału Konstytucyjnego Weronika Ścibor oświadczyła, że zajęcie budynku instytucji nie oznacza przejęcia kontroli nad samym organem konstytucyjnym. Jak zaznaczyła, sędziowie nie zamierzają rezygnować z wykonywania obowiązków po nocnych wydarzeniach w siedzibie trybunału. Informuje o tym RMF24.

Stanowisko rzeczniczki trybunału

Ścibor oświadczyła, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą nadal służyć polskiemu narodowi, bronić Konstytucji i wydawać orzeczenia zgodnie z prawem oraz własnym sumieniem. Utrzymuje również, że prezesem trybunału pozostaje Bogdan Święczkowski, a stanowisko wiceprezesa zajmuje Bartłomiej Sochański.

Rzeczniczka zaznaczyła, że status kierownictwa Trybunału Konstytucyjnego określa ustawa o organizacji i trybie postępowania przed tą instytucją, a nie przepisy dotyczące ustroju sądów powszechnych. Oskarżyła władzę wykonawczą o działania, które jej zdaniem podważają zasady demokratycznego państwa prawnego.

Według Ścibor na publikację i wykonanie oczekuje 85 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym w sprawach podwyżek emerytur i świadczeń socjalnych. Podkreśliła, że wykonanie orzeczeń sądowych nie powinno zależeć od tego, czy są one zgodne ze stanowiskiem władz.

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Nocne wydarzenia i reakcje polityków

Eskalacja konfliktu nastąpiła po tym, jak w piątek ogłoszono przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Annę Korwin-Piotrowską, wybraną przez obecny Sejm, uznano wówczas za osobę kierującą pracą instytucji. W pobliżu budynku trybunału doszło do napięcia i odbyły się demonstracje, a na miejsce przybyła policja.

W nocy do budynku przybył prezydent Polski Karol Nawrocki, który przerwał podróż do Senegalu. W mediach pojawiły się nagrania jego wejścia do siedziby trybunału oraz sporu między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów trybunału. Strony odmiennie opisują przebieg tych wydarzeń.

Premier Polski Donald Tusk w wystąpieniu oświadczył, że atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów jest kolejnym etapem procesu niszczenia praworządności. Odpowiedzialnością za to obarczył partię Prawo i Sprawiedliwość, a także prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Doradca prezydenta Błażej Poboży z kolei nazwał wystąpienie Tuska bezsensownym i stwierdził, że jego zdaniem za zajęciem trybunału stoi szef rządu.

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