Wszystkie 20 regionów Włoch, jak podaje ANSA English, jednogłośnie stwierdziło, że środki dla systemu ochrony zdrowia przewidziane w projekcie budżetu na 2027 rok są niewystarczające. Regionalni liderzy wypracowali takie stanowisko na nadzwyczajnym posiedzeniu Konferencji Regionów, podczas którego oceniali projekt ustawy budżetowej przed rozpoczęciem jego rozpatrywania w parlamencie.

Stanowisko regionów

Przewodniczący regionów zaapelowali o zwiększenie środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Według agencji 14 z 20 włoskich regionów jest zarządzanych przez koalicje centroprawicowe, które popierają premier Giorgię Meloni. Pozostałe sześć regionów pozostaje pod rządami sił centrolewicowych, które na szczeblu krajowym są w opozycji.

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Oświadczenie ministra

Minister zdrowia Orazio Schillaci oświadczył tego samego dnia w Izbie Deputowanych, że słowo „cięcia” nie występuje w projekcie ustawy budżetowej, a rząd uważa ochronę zdrowia za inwestycję, a nie jedynie wydatek. Jak powiedział, od 2022 roku do funduszu dodano ponad 20 mld euro, a do 2026 roku wzrost finansowania stanie się największy w historii.

Schillaci zaznaczył również, że Narodowy Fundusz Zdrowia znajduje się na najwyższym poziomie i nadal rośnie. Projekt budżetu na 2027 rok przewiduje dla niego 146 mld euro. Minister dodał, że proponowany bon powinien być ukierunkowanym środkiem wsparcia osób, które najbardziej go potrzebują, w tym osób starszych.

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