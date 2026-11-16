Rekordowe opady deszczu w Ekwadorze zagrażają światowym dostawom kakao — Bloomberg

Światowe dostawy kakao znalazły się w niebezpieczeństwie z powodu rekordowych ulew w Ekwadorze, spowodowanych zjawiskiem naturalnym El Niño. Klęska żywiołowa może zniszczyć część plantacji w tym kraju i doprowadzić do wzrostu cen czekolady na rynku światowym.

W październiku ilość opadów na wybrzeżu Ekwadoru przekroczyła historyczne wartości ponad 100-krotnie. Stwarza to poważne zagrożenie dla zbiorów kakao i stabilności jego dostaw.

Zjawisko El Niño spowodowało w Ekwadorze powodzie, zniszczyło wiejskie drogi, pogorszyło jakość ziaren kakaowca i sprzyjało rozprzestrzenianiu się chorób drzew. W październiku ilość opadów wzdłuż wybrzeża, gdzie uprawia się znaczną część kakao w kraju, przekroczyła historyczne normy ponad 100-krotnie.

Według prognoz w bieżącym sezonie produkcja kakao w Ekwadorze spadnie do 580 000 ton, co stanowi spadek o około 7% w stosunku do wcześniejszych szacunków. Ekwador jest trzecim co do wielkości producentem kakao na świecie.

Zakłócenia w dostawach podważają nadzieje, że ekwadorskie ziarna kakaowe będą w stanie zrekompensować niedobór dostaw z Afryki Zachodniej. W ostatnich latach ten kraj Ameryki Łacińskiej stał się ważnym „buforem” dla światowego rynku kakao, który boryka się ze skutkami zmian klimatycznych i chorób roślin.

Ekwador może również odgrywać coraz ważniejszą rolę w łańcuchach dostaw dla przemysłu czekoladowego. Wynika to z nowej polityki Unii Europejskiej, mającej na celu walkę z wylesianiem, przez co zakupy surowca w Afryce Zachodniej stają się bardziej ryzykowne.

Obecnie znaczna podaż w perspektywie krótkoterminowej – wynikająca z dużej nadwyżki zbiorów w Afryce Zachodniej w minionym sezonie – hamuje wzrost cen kontraktów terminowych w Nowym Jorku i Londynie. Jednak już teraz lokalne ziarna kakaowe są oferowane w Ekwadorze po cenie równej wartości kontraktów terminowych w Nowym Jorku lub z dyskontem wynoszącym około 20 dolarów za tonę. Dla porównania, przed nadejściem niekorzystnych warunków pogodowych dyskonto to wynosiło około 300 dolarów za tonę.

Informację tę podaje agencja Bloomberg.

Przypomnijmy, że ulewy i upały utrudniają pracę tradycyjnym rzemieślnikom w Indiach — Channel NewsAsia.



Ulewy w Strefie Gazy zalały 70 tysięcy namiotów — Deutsche Welle

Czytaj nas na