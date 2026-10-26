W Niemczech premierka kraju związkowego Saara Anke Rehlinger skrytykowała kanclerza Friedricha Merza za obietnicę obniżenia podatku od energii elektrycznej dla wszystkich. Jak informuje Der Spiegel, przedstawicielka Partii Socjaldemokratycznej stwierdziła, że bez decyzji w sprawie finansowania taka deklaracja jest pustą obietnicą.

Obietnica obniżki podatku

Merz, reprezentujący Unię Chrześcijańsko-Demokratyczną, na zjeździe Unii Chrześcijańsko-Społecznej w ubiegły weekend wyraził przekonanie, że w przyszłym roku będzie można obniżyć podatek od energii elektrycznej dla wszystkich. Jak powiedział, należy to zrobić, jeśli pojawi się taka możliwość.

Konserwatywny blok CDU/CSU oraz Socjaldemokratyczna Partia Niemiec uzgodniły w umowie koalicyjnej jak najszybsze obniżenie podatku od energii elektrycznej do minimalnego poziomu europejskiego. Obecnie rząd federalny obniżył ten podatek jedynie dla przemysłu oraz rolnictwa i leśnictwa. Decyzja ta nie objęła prywatnych gospodarstw domowych ani innych przedsiębiorstw.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Żądania krajów związkowych i stanowisko Ministerstwa Finansów

Federalny minister finansów Lars Klingbeil, mimo prognozowanego wzrostu wpływów podatkowych w przyszłym roku, nie dostrzega nowej przestrzeni do zmniejszenia obciążeń podatkowych. Jednocześnie konferencja premierów krajów związkowych w Berlinie wezwała władze federalne do szybkiego obniżenia podatku od energii elektrycznej dla wszystkich oraz do rychłego przedstawienia propozycji dotyczącej zapowiedzianego ograniczenia cen paliw.

Rehlinger oświadczyła również, że rząd musi konsekwentnie zrealizować ustalenia dotyczące cen benzyny i oleju napędowego, w szczególności wprowadzić ograniczenie na wzór luksemburski. Według niej zniżkę na paliwo można sfinansować między innymi poprzez odebranie miliardowych zysków koncernom naftowym.

Czytaj nas na