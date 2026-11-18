Kierownictwo republikanów w Izbie Reprezentantów próbuje wykorzystać kwestię wsparcia dla Kijowa jako środek nacisku na demokratów. Zagrożone są przekazywanie danych wywiadowczych, dalsza pomoc wojskowa dla Ukrainy oraz wprowadzenie nowych sankcji wobec Rosji.

Według informacji podanych przez stację telewizyjną, przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson oraz przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Brian Mast nalegają na usunięcie kilku zapisów dotyczących Ukrainy z projektu ustawy o obronie narodowej (NDAA).

Postanowienia te dotyczą dalszego wsparcia USA dla Ukrainy, w szczególności wymiany danych wywiadowczych i pomocy wojskowej. Pod znakiem zapytania znalazły się również inicjatywy ustawodawcze mające na celu wzmocnienie presji sankcyjnej na Rosję.

Jednak, jak twierdzą rozmówcy NBC News, za działaniami republikanów kryje się nie tylko kwestia amerykańskiej polityki wobec Ukrainy.

Według informacji źródeł, kierownictwo partii po porażce w wyborach próbuje wykorzystać kwestię ukraińską do osiągnięcia porozumienia z demokratami. W szczególności republikanie dążą do wycofania przepisów, które wzmocniłyby kontrolę Kongresu nad prezydentem Donaldem Trumpem i ministrem obrony Petem Hagsettem.

Rozmówcy stacji telewizyjnej określają takie działania jako taktykę negocjacyjną. Według nich republikanie liczą na to, że groźba zablokowania przepisów dotyczących wsparcia dla Ukrainy zmusi demokratów do ustępstw w kwestii nadzoru parlamentarnego nad władzą wykonawczą.

Szczególne znaczenie ma kwestia przekazywania Ukrainie informacji wywiadowczych. Według danych NBC News odpowiednie przepisy znalazły się również wśród tych, które republikanie dążą do wyłączenia z projektu ustawy o obronności.

Jednocześnie obecnie trwają właśnie negocjacje dotyczące ostatecznej treści dokumentu. Nie podjęto jeszcze decyzji o zaprzestaniu przekazywania danych wywiadowczych ani innej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Oczekuje się, że ostateczny tekst projektu ustawy o obronie narodowej zostanie uzgodniony w pierwszym tygodniu grudnia.

Do tego czasu republikanie i demokraci muszą uzgodnić sporne zapisy dokumentu. Od wyników tych negocjacji będzie zależało, czy w projekcie ustawy pozostaną odpowiednie przepisy dotyczące Ukrainy, Rosji oraz wzmocnienia kontroli Kongresu nad administracją Trumpa.

Źródło: NBC News

Przypomnijmy, że w USA republikanie proponują przeznaczyć 300 mln dolarów na przeciwdziałanie rosyjskim wpływom.

Wcześniej przewodniczący Komisji Wywiadu Senatu USA, republikanin Tom Cotton, skrytykował żądanie Rosji dotyczące wycofania sił NATO z granic Sojuszu. Amerykański senator przedstawił swoje stanowisko w serwisie społecznościowym X.

Amerykańscy Demokraci przygotowują dochodzenie w sprawie umowy naftowej Trumpa o wartości 100 mld dolarów.

Czytaj nas na