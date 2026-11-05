W Stanach Zjednoczonych republikańscy sojusznicy i stratedzy polityczni wezwali prezydenta Donalda Trumpa do zmiany kursu po tym, jak demokraci zdobyli kontrolę nad Kongresem w wyborach śródokresowych, a popierani przez niego kandydaci przegrali w kluczowych wyścigach. Korea Herald informuje, powołując się na Reuters.

Przedstawiciele Partii Republikańskiej wezwali Trumpa do zmian kadrowych w Białym Domu, przywrócenia dyscypliny i porzucenia polityki, którą uważają za przyczynę strat wyborczych. Wśród takich czynników wymieniali wojnę z Iranem i politykę celną. Republikański strateg John Feehery określił wyniki głosowania jako poważną porażkę prezydenta.

Trump nie uznał wyników za cios dla siebie

Sam Trump powiedział Fox News, że nie postrzega wyników wyborów jako ciosu dla siebie. Jednocześnie przyznał, że ośmiomiesięczna wojna z Iranem zaszkodziła kandydatom republikańskim, lecz bronił decyzji o rozpoczęciu konfliktu.

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Wiceprezydent J.D. Vance, nazwany w materiale prawdopodobnym politycznym następcą Trumpa, powiązał porażkę republikanów właśnie z wojną z Iranem. Według rozmówców Reutersa w Białym Domu oczekuje się możliwych rezygnacji pracowników, zmian kadrowych w gabinecie oraz dochodzeń ze strony demokratów.

Nowe możliwości demokratów w Kongresie

Kontrola demokratów nad Kongresem da im możliwość blokowania inicjatyw legislacyjnych prezydenta, prowadzenia dochodzeń w sprawie działalności jego administracji oraz kwestionowania kandydatur proponowanych przez Trumpa. Publikacja zauważa, że może to skłonić prezydenta do jeszcze aktywniejszego wykorzystywania uprawnień wykonawczych.

Republikańscy doradcy wyrażali również zaniepokojenie uwagą Trumpa poświęcaną budowie sali balowej w Białym Domu i przebudowie w Waszyngtonie. Prezydent z kolei powiedział dziennikarzom, że praca nad tym projektem jest dla niego relaksująca.

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