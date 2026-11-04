Republikanie znaleźli winnego porażki w wyborach uzupełniających – BBC

Członkowie partii Donalda Trumpa obarczyli go odpowiedzialnością za utratę przez republikanów większości w Izbie Reprezentantów i Senacie po serii zwycięstw demokratów w kluczowych stanach.

Przedstawiciele i stratedzy Partii Republikańskiej stwierdzili, że niepopularna polityka prezydenta, jego niskie poparcie, a także skupienie się na wojnie z Iranem i budowie w Waszyngtonie zamiast na problemach wyborców doprowadziły do porażki w wyborach.

„To jego wina. Nikt inny nie ponosi za to odpowiedzialności. To całkowite, totalne odrzucenie prezydenta Trumpa. To katastrofa pierwszej wielkości. Nikt nie spodziewał się, że wszystko potoczy się właśnie w ten sposób” – powiedział BBC czołowy republikański lobbysta z Teksasu, Bill Miller.

Sam Trump napisał na Truth Social, że jego nazwisko nie pojawiło się na kartach do głosowania, choć później uznał wyniki i zaznaczył, że wybory śródokresowe są zazwyczaj trudne dla partii urzędującego prezydenta, podczas gdy jego zwolennicy wskazują na słabe kampanie poszczególnych lokalnych kandydatów.

Źródło: BBC.

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump stwierdził, że wojna z Iranem była częściowo przyczyną ogromnych strat Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych. W wywiadzie dla „The Wall Street Journal” określił konflikt na Bliskim Wschodzie jako jeden z czynników wpływających na wynik głosowania i stwierdził, że postąpiłby tak samo ponownie.

Członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego stanu Wirginia, pochodzenia ukraińskiego, Jewhen Windman, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

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