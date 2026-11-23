Rosja przeprowadza zakrojoną na szeroką skalę przebudowę swojego największego garnizonu wojskowego w pobliżu granicy z Finlandią — w miejscowości Kamianka w rejonie Wyborskim obwodu leningradzkiego.

Jak donosi fińska stacja telewizyjno-radiowa Yle, powołując się na najnowsze zdjęcia satelitarne, modernizacja obiektu, położonego 60 kilometrów od granicy z Finlandią, pozwoli na zwiększenie jego liczebności z dotychczasowych 4,4–4,5 tysiąca do 11 tysięcy żołnierzy.

Według eksperta wojskowego Marko Eklunda na zdjęciach satelitarnych odnotowano rozbiórkę starych koszar, stołówek i hangarów dla sprzętu, w miejsce których powstają nowe budynki o większej pojemności, centrum szkolenia bojowego oraz poligon strzelecki. Oprócz infrastruktury wojskowej w miasteczku, w którym obecnie mieszka około ośmiu tysięcy osób, przebudowuje się 22 budynki mieszkalne, w których powstanie 1,6 tysiąca mieszkań dla żołnierzy i ich rodzin. Wcześniej w Kamiance stacjonowała brygada, jednak obecnie formuje się tam 69. Gwardijska Dywizja Motostrzelecka w ramach przywróconego w 2024 roku Okręgu Wojskowego w Leningradzie, której oddziały są również przygotowywane do wojny przeciwko Ukrainie.

Kamianka stała się co najmniej siódmym przygranicznym obiektem wojskowym, który Rosja odbudowuje w pobliżu Finlandii po jej przystąpieniu do NATO — wcześniej prace budowlane rozpoczęto w bazach w Pietrozawodsku i Nowej Wilgi w Karelii, w Alakurtti, Lupcze-Sawino i Pechenzie w obwodzie murmańskim, a także w sąsiednim Kiryliowsku. Według oceny dowódcy sił lądowych Finlandii, generała porucznika Pasiego Välimäki, w perspektywie działania te mogą doprowadzić do czterokrotnego wzrostu rosyjskiego kontyngentu wzdłuż granicy z Finlandią — z obecnych 20 tysięcy do 80 tysięcy żołnierzy.

Źródło: fińska telewizja i radio Yle.

Fińscy posłowie popierają pomysł budowy zapór czołgowych i innych umocnień wzdłuż granicy z Rosją już w czasie pokoju.

Finlandia nie zamierza opuszczać NATO i pozostanie członkiem Sojuszu. Stwierdził to prezydent kraju Alexander Stubb w wywiadzie dla gazety Ilta-Sanomat.

Finlandia bada możliwość zastosowania przeciwczołgowych umocnień obronnych, podobnych do tych, których Ukraina używa podczas wojny, w celu wzmocnienia swojej 1 340-kilometrowej granicy z Rosją, państwem-agresorem. Jednocześnie kraj ten wzmacnia obronę wschodniego skrzydła NATO w obliczu modernizacji rosyjskich sił zbrojnych.

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