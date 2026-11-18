Rosja wzmacnia infrastrukturę logistyczną wojskową w okręgach położonych w pobliżu granic państw członkowskich NATO oraz na terytorium Białorusi. Informację tę podał 18 listopada 2026 r. rzecznik prasowy Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Jewgienij Jerin podczas prezentacji badania „Modele presji informacyjnej RF: od Ukrainy po Europę”, jak podaje serwis „Glavkom”.

Według danych ukraińskiego wywiadu wzmocnienie komponentu logistycznego odnotowuje się w okręgach wojskowych moskiewskim i leningradzkim, w obwodzie kaliningradzkim, a także na terytorium Białorusi. Chodzi o tworzenie dodatkowych magazynów amunicji, paliw i smarów oraz rozbudowę polowych węzłów łączności. Ponadto na terytorium Białorusi obserwuje się wzrost obecności rosyjskich operacyjno-taktycznych kompleksów rakietowych.

Jednocześnie Jewgienij Jerin podkreślił, że obecnie główne wysiłki sił lądowych RF skupiają się na wojnie przeciwko Ukrainie. W związku z tym prawdopodobieństwo bezpośredniej agresji zbrojnej przeciwko Polsce lub krajom bałtyckim ocenia się jako niewielkie.

Mimo to Moskwa nadal testuje gotowość Sojuszu do reagowania na zagrożenia, łącząc kampanie informacyjne z incydentami w obiektach wojskowych i logistycznych. W ten sposób Rosja próbuje sprawdzić skuteczność zbiorowej obrony NATO oraz poprzez propagandę przekonać społeczeństwa europejskie o wrażliwości poszczególnych krajów Sojuszu.

Źródło: „Glavkom”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia rosyjska może zaatakować państwo członkowskie NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozwoli to sprawdzić wytrzymałość Sojuszu.

Dyktator Putin przed spotkaniem z amerykańską delegacją w składzie specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa oraz zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa do wojny z Europą, ale nie ma takiego zamiaru.

W przypadku ataku Rosji na państwa członkowskie NATO sojusz może zadać prewencyjny cios na cele na terytorium Rosji – oświadczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za całkiem prawdopodobne, że Rosja może otworzyć drugi front przeciwko innemu państwu europejskiemu jeszcze przed zakończeniem wojny na Ukrainie.

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