Szesnastu rybaków z Ekwadoru planuje złożyć pozew przeciwko rządowi USA, twierdząc, że amerykańskie wojsko zaatakowało ich statek La Negra Francesca Duarte II dwoma uzbrojonymi dronami na Oceanie Spokojnym. Pozew ma zostać złożony w poniedziałek do Sądu Okręgowego USA dla Zachodniego Okręgu Pensylwanii, informuje The Guardian.

Twierdzenia rybaków

Pozew składają rybacy, którzy twierdzą, że 17 marca wracali z dwutygodniowego rejsu połowowego, gdy zostali zaatakowani około 385 mil morskich od ekwadorskiego portu Manta. Według ich wersji dwa drony eksplodowały na pokładzie, statek stanął w ogniu i został całkowicie zniszczony. W pozwie wskazano, że dwóch członków załogi doznało poważnych oparzeń nóg, rąk i pleców.

Rybacy twierdzą również, że po ataku wskoczyli do wody i wsiedli do małych łodzi ratunkowych, którymi skierowali się w stronę niezidentyfikowanego okrętu wojskowego. Według ich relacji łodzie były obserwowane przez drona, a wojskowi w kamuflażu skrępowali mężczyzn plastikowymi opaskami i założyli im na głowy plastikowe kaptury.

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Żądania pozwu i stanowisko USA

W pozwie rybacy domagają się nieokreślonego odszkodowania finansowego za atak, a także za domniemane porwania i tortury. Twierdzą, że po zatrzymaniu zostali przewiezieni do ośrodka detencyjnego w Salwadorze, gdzie spędzili kilka tygodni. Prawnik powodów Dan Kovalik powiedział, że z powodu utraty statku żaden z rybaków nie mógł wrócić do pracy i utrzymywać swoich rodzin.

Powodowie zaprzeczają wszelkim związkom z handlem narkotykami. W oświadczeniu podano również, że ekwadorskie władze skontrolowały statek przed atakiem i nie znalazły narkotyków ani powiązań załogi z kartelami. Rybacy wiążą atak z operacją Southern Spear, którą administracja prezydenta USA Donalda Trumpa ogłosiła w listopadzie 2025 roku w celu przeciwdziałania tak zwanym narkoterrorystom w basenie Morza Karaibskiego i na Oceanie Spokojnym.

Departament Obrony USA oświadczył, że nie komentuje toczących się spraw sądowych. Wcześniej Pentagon i Straż Przybrzeżna USA zaprzeczały udziałowi w operacjach przeciwko ekwadorskim statkom rybackim. Dowództwo Południowe USA informowało wówczas, że nie ma informacji o opisanych incydentach oraz że siły USA działają w ramach ustanowionych uprawnień prawnych.

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