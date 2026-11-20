Sekretarz generalny NATO Mark Rutte wyraził solidarność z Polską po incydencie związanym z rosyjskimi rakietami, które 20 listopada znalazły się na jej terytorium. Poinformował, że omówił tę sytuację z premierem kraju Donaldem Tusk.

Według sekretarza generalnego NATO podczas rozmowy z Tuską poruszono kwestię „poważnych naruszeń” polskiej przestrzeni powietrznej w nocy z 19 na 20 listopada. W związku z tym incydentem w powietrze wzbiły się myśliwce NATO.

„Jesteśmy solidarni z Polską i będziemy nadal wzmacniać naszą zdolność do powstrzymywania zagrożeń i obrony. Ten incydent jest ewidentnie niebezpieczny i stanowi konsekwencję wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Potępiam ataki Rosji, a także trwającą wojnę. Pozostajemy zjednoczeni jako sojusznicy i będziemy nadal wspierać Ukrainę” – napisał Mark Rutte.

Sekretarz generalny podkreślił, że NATO pozostaje zjednoczone we wsparciu dla Polski i Ukrainy i będzie nadal pracować nad wzmocnieniem zdolności obronnych i odstraszających Sojuszu.

Rutte napisał o tym na swoim koncie w serwisie społecznościowym X.

Premier Polski Donald Tusk, komentując incydent związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju, ostrzegł, że Polskę czekają „miesiące wielkich wyzwań”. Szef polskiego rządu wygłosił to oświadczenie w związku z incydentem z rakietami i dronem.

Przypomnijmy, że Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski.

Polska zbada przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę – oświadczył Tusk.

Incydent miał miejsce 20 listopada na południowym wschodzie kraju, w pobliżu poligonu wojskowego Nowa Demba, gdzie trwają zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia z udziałem europejskich sił zbrojnych, w tym oddziałów brytyjskich. Rakieta spadła podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

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