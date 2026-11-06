Rosja bije światowe rekordy w liczbie terrorystów: codziennie za kratki trafia 12 osób

W Rosji w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2026 roku skazano 2013 osób na podstawie tzw. artykułów dotyczących terroryzmu. Sądy wojskowe wysyłają średnio po 12 osób do kolonii karnych i więzień każdego dnia roboczego, informuje „Pierwszy Oddział”, powołując się na badanie Parubets Analytics.

Według danych obrońców praw człowieka w tym okresie sądy wydały 1865 wyroków – jest to najwyższy wskaźnik w całej historii obserwacji. Dla porównania, w 2025 roku wydano 1776 takich orzeczeń.

Oskarżenia na podstawie artykułów dotyczących terroryzmu stały się jednym z najpowszechniejszych narzędzi represji politycznych w Federacji Rosyjskiej. Stosuje się je nie tylko w sprawach dotyczących ataków terrorystycznych, ale także wobec osób prześladowanych za darowizny, przelewy środków, wpisy w mediach społecznościowych lub udział w społecznościach uznanych za terrorystyczne.

Najczęściej wyroki wydaje się na podstawie artykułu 205.2 Kodeksu Karnego RF dotyczącego publicznych nawoływań do terroryzmu, jego usprawiedliwiania lub propagandy. Na tej podstawie skazano 785 osób. Jednocześnie odsetek takich spraw zmniejszył się z 54,3% do 49,5%. Natomiast liczba wyroków za wspieranie działalności terrorystycznej (art. 205.1) wzrosła w ciągu roku o 5%.

W „Pierwszym Oddziale” zauważają, że władze rosyjskie coraz częściej ścigają osoby za pomoc finansową i udział w określonych społecznościach, podczas gdy odsetek spraw dotyczących bezpośrednio aktów terrorystycznych pozostaje stabilny.

Najwięcej wyroków od początku roku wydał Południowy Okręgowy Sąd Wojskowy – 682. Na drugim miejscu znalazł się 2. Zachodni Okręgowy Sąd Wojskowy z 470 orzeczeniami. Wysoką liczbę spraw w sądzie południowym obrońcy praw człowieka tłumaczą jego jurysdykcją, która obejmuje południowe regiony Rosji, a także okupowane terytoria Ukrainy.

Jednocześnie procesy sądowe stały się szybsze. O ile w pierwszym kwartale mediana czasu rozpatrywania takich spraw wynosiła 47 dni, o tyle w drugim i trzecim skróciła się odpowiednio do 37,5 i 37 dni.

Szef „Pierwszego Oddziału” Dmitrij Zair-Bek ostrzegł również przed możliwym nasileniem prześladowań za darowizny dokonywane za pomocą kryptowalut. Według niego rosyjskie służby mogą analizować dawne transakcje kryptowalutowe i wykrywać przelewy na rzecz organizacji uznawanych w Rosji za terrorystyczne, w szczególności Funduszu Walki z Korupcją.

Osobnym problemem pozostaje poufność takich spraw. Według szacunków obrońców praw człowieka dane osobowe około dwóch trzecich osób objętych postępowaniem są utajnione. Często są one również wpisywane do rejestru Rosfinmonitoringu, jednak agencja ta nie wyjaśnia, za co konkretnie dana osoba została umieszczona na liście „terrorystów i ekstremistów”.

Do rejestru trafiają również osoby niepełnoletnie. Najmłodszym obecnie figurantem jest 14-letni Mikołaj Nikitin. Według danych serwisu „Ważne historie” mieszkał on w tym samym domu co zamordowany pilot Siergiej Seczkow, którego samochód został wysadzony w powietrze. Serwis informował, że mógł on być zamieszany w zbrodnie wojenne na Ukrainie.

Przed pojawieniem się Nikitina najmłodszą osobą na liście była Sofia Moisejewa z Samary. Według słów jej matki dziewczyna zbierała naklejki z wizerunkiem strzelca z Kerczu i prowadziła kanał na Telegramie, w którego publikacjach śledczy dostrzegli nawoływania do terroryzmu. Kobieta twierdziła również, że do prowadzenia kanału Sofii zaproponowała jej 16-letnia znajoma z Ukrainy, poznana w internecie.

W Rosji skazano zaocznie na pobyt w kolonii karnej córkę zamordowanego opozycjonisty Niemcowa.

Wcześniej w Rosji ogłoszono międzynarodowy list gończy za Żanną Niemcową – córką zastrzelonego w Moskwie polityka opozycyjnego Borisa Niemcowa.

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