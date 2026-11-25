Rosja przekazała Chinom obywatela ChRL o nazwisku Shu, którego podejrzewa się o nielegalne pozyskanie ponad 15 mld juanów (około 2,25 mld dolarów) od inwestorów.

Według chińskich władz mężczyzna pozyskiwał pieniądze od obywateli bez niezbędnych licencji. Śledztwo wskazuje, że obiecywał on inwestorom wysokie zyski z fikcyjnych produktów inwestycyjnych.

Rosyjskie organy ścigania zatrzymały Shu w listopadzie 2025 roku. Następnie został on ekstradowany do Chin, gdzie ma stanąć przed sądem.

Informację tę podaje agencja Reuters, powołując się na chińską państwową agencję informacyjną „Xinhua”.

Wcześniej z Polski do Australii ekstradowano 26-letniego mężczyznę, któremu postawiono zarzuty zabójstwa 22-letniego mieszkańca Pickhurst. Mężczyzna został przewieziony do Sydney, a następnie na posterunek policji w Mascot, gdzie postawiono mu zarzuty.

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