Badacze OSINT z GeoInsider i SONARROW śledzili przygotowania rosyjskiego konwoju morskiego w porcie Bałtyjsk w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

Według danych badaczy sprzęt wojskowy jest ładowany na cztery zidentyfikowane statki: LADY D, LADY R, ANASTASIIA oraz ASCALON.

Wśród sprzętu, który zauważono podczas załadunku, znajdują się transportery opancerzone, pojazdy opancerzone klasy MRAP, bojowe maszyny piechoty, a także pojazdy do przewozu ładunków i personelu.

Miejsce docelowe konwoju jest na razie nieznane. Jednocześnie, według informacji badaczy, trzy z czterech statków były wcześniej zauważane podczas transportu rosyjskiego uzbrojenia. W szczególności statek ANASTASIIA pojawiał się w doniesieniach o transporcie ładunków wojskowych do Libii.

Źródło: GeoInsider, SONARROW

Zespół kanału OSINT Evocation.info zidentyfikował Rosjanina, który zaprezentował Władimirowi Putinowi rakiety „Shahed” i opowiadał o ich możliwościach podczas ćwiczeń wojskowych „Centrum-2026”. W tym samym czasie rosyjskie siły zbrojne nadal wykorzystywały tego typu drony do ataków na Ukrainę.

W rosyjskich bazach magazynowych pozostało zaledwie kilkaset kadłubów czołgów i pojazdów opancerzonych nadających się do odnowienia; po ich wyczerpaniu Rosja będzie zmuszona polegać wyłącznie na produkcji nowej techniki.

Przypomnijmy, że armia rosyjska wykorzystywała czołgi T-62 na południowym kierunku, zakopując je jako stacjonarne punkty ogniowe.

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