Rosyjski „Gazprom” i turecka spółka państwowa BOTAŞ przedłużyły o trzy lata umowę na dostawy gazu ziemnego do Turcji. Strony uzgodniły utrzymanie dotychczasowych wolumenów i warunków dostaw.

Ponadto strony uzgodniły dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do Turcji przez rosyjską spółkę „Novatek”.

„Dostawy rozpoczną się 1 stycznia 2027 roku. Na razie wolumeny są niewielkie, ale mowa jest o możliwości ich zwiększenia” – oświadczył Novak.

Taką informację przekazał wicepremier Rosji Aleksander Novak po zakończeniu posiedzenia turecko-rosyjskiej komisji międzyrządowej w Stambule, jak podaje Bloomberg.

Jednocześnie Rumunia planuje przedłużyć do 31 marca 2028 r. ograniczenia dotyczące hurtowej ceny gazu ziemnego dostarczanego odbiorcom indywidualnym oraz producentom scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło. Od 1 kwietnia 2027 r. planuje się ustalić regulowaną cenę dla producentów na poziomie 120 lei rumuńskich za MWh zamiast obecnych 110 lei za MWh.

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