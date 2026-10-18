W Rosji — państwie-agresorze — po zatrzymaniu dziennikarza japońskiej gazety Hokkaido Shimbun narastają przypuszczenia, że Moskwa może wykorzystać go do wymiany więźniów. Rosyjska FSB poinformowała o zatrzymaniu reportera biura tej gazety w Jużnosachalińsku pod zarzutem szpiegostwa. Następnie dziennikarz został przewieziony do Moskwy, gdzie sąd zatwierdził jego tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące.

Jak podaje The Japan Times, przedstawiciele Ambasady Japonii w Rosji odwiedzili moskiewski areszt śledczy Lefortowo, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty ze stroną rosyjską. Nie udało im się jednak spotkać z reporterem ani potwierdzić jego stanu zdrowia.

Japonia żąda dostępu konsularnego

Przedstawiciel Ambasady Japonii nie wyjaśnił, dlaczego spotkanie się nie odbyło, ale oświadczył, że dyplomaci będą nadal domagać się jak najszybszego dostępu konsularnego do zatrzymanego. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii wezwało ambasadora Rosji w Japonii Nikołaja Nozdrewa i wyraziło protest. Ambasada Rosji poinformowała, że Nozdrew odrzucił stanowisko strony japońskiej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wersja o możliwej wymianie

Według gazety niektóre źródła łączą zatrzymanie dziennikarza z przekazaniem Niemcom rosyjskiego hakera, którego Japonia zatrzymała w maju na wniosek Berlina. Haker był określany jako kluczowy uczestnik międzynarodowej grupy Qilin, która przeprowadzała cyberataki, w tym przeciwko japońskim firmom i szpitalom.

Rosyjskie niezależne medium zasugerowało, że zatrzymanie reportera mogło być odpowiedzią Moskwy na ogłoszenie przez Tokio ekstradycji hakera. Ekspert ds. Japonii, cytowany przez amerykańskiego nadawcę powiązanego z rządem USA, uważa, że uwolnienie dziennikarza jest możliwe w ramach wymiany, w której Rosja może żądać uwolnienia hakerów. Według informacji tego nadawcy Moskwa może także dążyć do zniesienia japońskich sankcji.

Czytaj nas na