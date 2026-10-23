Chiński chirurg Ren Xiaoping, znany z wypowiedzi na temat możliwości przeszczepienia ludzkiej głowy na nowe ciało, przeprowadził w październiku w Moskwie 12-godzinną operację rdzenia kręgowego. Jego pojawienie się w Rosji wzbudziło zainteresowanie w kontekście doniesień o zakrojonym na szeroką skalę finansowaniu rosyjskich badań nad przedłużaniem życia, którymi – według mediów – kieruje Maria Woroncowa, córka Władimira Putina.

Według informacji podanych przez to wydawnictwo, Zhen Xiaoping pracował w Instytucie Ratownictwa Medycznego im. Sklifosowskiego w Moskwie. W artykule dla magazynu „New Scientist” chiński neurochirurg opisał, że jego zespół usunął uszkodzony w wyniku urazu fragment rdzenia kręgowego pacjenta i zastąpił go fragmentem tkanki nerwowej pobraną od osoby, u której stwierdzono śmierć mózgową.

Zhen Xiaoping nazwał przeprowadzoną operację „pierwszym na świecie” przeszczepem rdzenia kręgowego. Jednocześnie stwierdzenie to jest oświadczeniem samego chirurga i nie oznacza, że technologia przeszczepu głowy człowieka została już doprowadzona do praktycznego zastosowania.

W komentarzu dla „South China Morning Post” Zhen potwierdził, że przeprowadził operację w Instytucie im. Sklifosowskiego. Według danych gazety, w Moskwie przeprowadził on również sześć operacji allogenicznego przeszczepu rąk. Podczas takich zabiegów pacjentom, którzy stracili kończynę, przeszczepia się rękę zmarłego dawcy.

Chiński chirurg, który zdobył wykształcenie w USA, zyskał sławę w połowie lat 2010. Wówczas wraz z włoskim neurochirurgiem Sergio Canavero ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej w historii operacji przeszczepu ludzkiej głowy na inne ciało.

Zhen Xiaoping twierdził, że przeprowadził serię eksperymentów polegających na przeszczepianiu głów małp na nowe ciała. Z kolei Canavero opracował model chirurgiczny takiej operacji na człowieku, wykorzystując ciała dwóch zmarłych osób.

Jednak planowanej operacji ostatecznie nie przeprowadzono. Projekt spotkał się z ostrą krytyką środowiska medycznego, poważnymi wątpliwościami etycznymi oraz oburzeniem opinii publicznej.

Pojawienie się chińskiego chirurga w Moskwie ma miejsce na tle doniesień o rosyjskich programach badawczych mających na celu przedłużenie życia. Według mediów jeden z takich projektów otrzymuje znaczne dofinansowanie z budżetu państwa, a nad jego realizacją czuwa Maria Woroncowa, córka prezydenta Rosji Władimira Putina.

Jednocześnie informacja, że Zhen Xiaoping dołączył do tego programu, wymaga osobnego potwierdzenia. Jego praca w moskiewskiej klinice sama w sobie nie świadczy o udziale w badaniach związanych z przedłużaniem życia rosyjskich przywódców.

Pisze o tym „South China Morning Post”.

Przypomnijmy, że we Lwowie lekarze przeprowadzili jednoczesny przeszczep nerek dwóm dziewczynkom – 2-letniej Sofii i 4-letniej Bożenie. Obie otrzymały narządy od jednego zmarłego dawcy, 49-letniego mężczyzny z Kijowa.

We Lwowie przeprowadzono pierwszy w historii Szpitala Dziecięcego św. Mikołaja przeszczep wątroby siedmiomiesięcznemu dziecku. Operacja trwała około 12 godzin, a dawcą części narządu dla małego Dawida z Iwano-Frankiwska został jego ojciec.

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