Rosja dąży do uzyskania miejsc w organach kierowniczych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), aby wzmocnić swój wpływ na globalną politykę telekomunikacyjną i osłabić międzynarodową izolację spowodowaną wojną przeciwko Ukrainie.

Moskwa ubiega się w szczególności o miejsce w Radzie ds. Regulacji Radiowej, która rozpatruje skargi dotyczące zakłóceń w działaniu sygnałów satelitarnych.

O jedno z dwóch miejsc przyznanych dla regionu Rosja rywalizuje z Gruzją, Azerbejdżanem, Kazachstanem i Uzbekistanem. Rosja pragnie również uzyskać miejsce w 48-osobowej radzie ITU, która ma wpływ na budżet, strategię i zarządzanie organizacją.

Zachodni dyplomaci obawiają się, że wybór rosyjskich przedstawicieli poprawi międzynarodowy wizerunek Moskwy i pozwoli jej wzmocnić wpływy w dziedzinie telekomunikacji. Według jednego z rozmówców agencji Reuters część państw jest coraz mniej skłonna do publicznego sprzeciwiania się Rosji z powodu zmęczenia wojną oraz dążenia do przywrócenia z nią stosunków handlowych i bezpieczeństwa.

Ambasador Ukrainy przy ONZ w Genewie Jewhen Cymbaliuk oświadczył, że rosyjskie ataki spowodowały straty w ukraińskiej branży telekomunikacyjnej wynoszące ponad 2,5 mld dolarów, nie uwzględniając cyberataków.

Wybory do organów zarządzających ITU mają się odbyć w Doha, stolicy Kataru. Decyzje będą podejmowane przez 194 państwa członkowskie organizacji.

Źródło: Reuters

Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało Polskę do Wspólnej Grupy Inspekcyjnej ONZ (JIU) — niezależnego organu zewnętrznego nadzoru nad systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych. W głosowaniu w ramach Grupy Państw Europy Wschodniej Polska wyprzedziła Federację Rosyjską — państwo-agresora — przewagą jednego głosu.

RF jest zobowiązana do przedstawienia wyczerpującej listy wywiezionych ukraińskich dzieci oraz do utworzenia niezależnego mechanizmu umożliwiającego ich ponowne połączenie z rodzinami lub prawowitymi opiekunami.

9 listopada stały przedstawiciel Ukrainy przy ONZ Andrij Melnyk wezwał Organizację, by nie rozpowszechniała niepotwierdzonych rosyjskich oświadczeń dotyczących ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej na terytorium Federacji Rosyjskiej. Podkreślił również, że nie można zrównywać rosyjskich ataków na ludność cywilną z ukraińskimi atakami na obiekty wojskowe na terytorium Rosji.

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