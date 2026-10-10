Analitycy uważają, że Rosja nie będzie w stanie dostarczyć obiecanej ilości oleju napędowego, którą rosyjski dyktator Wowa Putin obiecał prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Problem polega na tym, że ataki Sił Zbrojnych Ukrainy spowodowały spadek przerobu ropy naftowej, której brakuje nawet na rynku wewnętrznym Federacji Rosyjskiej.

„To

klasyczny Putin z pustymi obietnicami. Wydaje mi się, że to typowy Putin – puste obietnice mające na celu dalsze podsycanie wrogości w sojuszu transatlantyckim” – uważa Edward Fisherman, starszy pracownik naukowy Rady Stosunków Międzynarodowych w USA.

Nawet jeśli Rosja dotrzyma obietnicy i wyeksportuje tyle, o ile prosił Trump, ilość ta będzie nieznaczna w stosunku do światowego popytu – zauważył inny ekspert, dyrektor zarządzający ClearView Energy Partners (amerykańskiego centrum analitycznego zajmującego się energetyką) Kevin Book.

Według niego porozumienie z Trumpem najprawdopodobniej przewiduje dostawę około 72 tys. baryłek oleju napędowego w październiku, 124 tys. w listopadzie oraz od 240 tys. do 720 tys. w kolejnych miesiącach, o ile Rosja będzie w stanie dotrzymać swojej obietnicy. W pierwszej połowie 2026 roku, przed wprowadzeniem zakazu eksportu, Rosja eksportowała około 800 tys. baryłek dziennie, a po wprowadzeniu zakazu – od 150 tys. do 200 tys. baryłek dziennie.

„To stosunkowo niewielki wzrost. Może on wpłynąć na cenę, ale to nic w porównaniu z odzyskaniem utraconych baryłek” – uważa Buk.

Analitycy uważają, że dzięki tej umowie Putin po raz kolejny odwrócił uwagę prezydenta USA od wysiłków na rzecz zakończenia wojny.

„Każde wykorzystanie środków nacisku, które nie ma na celu przyczynienia się do zakończenia wojny, osłabia ogólny wpływ USA” – powiedział Samuel Sharap, ekspert ds. Rosji z centrum analitycznego RAND Corporation.

Informacje na ten temat zawarte są w artykule opublikowanym przez „The New York Times”.

Przypomnijmy, że Donald Trump podziękował Putinowi za umowę dotyczącą oleju napędowego.

Demokratyczni senatorowie nazwali umowę Trumpa z Putinem w sprawie oleju napędowego zdradą.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił 9 października osiągnięcie porozumienia z dyktatorem Rosji Władimirem Putinem w sprawie dostaw milionów ton rosyjskiego oleju napędowego na rynek amerykański i światowy.

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