Władze rosyjskie zamknęły część przestrzeni powietrznej w pobliżu Kaliningradu do 28 listopada. Ograniczenia wprowadzono w związku z zakrojonymi na szeroką skalę ćwiczeniami wojskowymi NATO na terytorium Litwy oraz wynikającymi z nich zagrożeniami dla bezpieczeństwa.

W obwodzie kaliningradzkim w Rosji wprowadzono szereg ograniczeń dotyczących lotów cywilnych w rejonie lotniska Chrabrowo, które będą obowiązywać do 28 listopada. Informacja ta pochodzi z oficjalnych komunikatów lotniczych NOTAM.

W sumie opublikowano 8 komunikatów dotyczących ograniczeń, które przewidują zamknięcie 18 odcinków tras lotniczych, 2 stref przestrzeni powietrznej oraz aktywację kolejnych 4 stref zagrożenia.

Ekspert lotniczy Aleksander Lanecki w komentarzu dla wydawnictwa „Werstka” zasugerował, że przyczyną ograniczeń mogą być ćwiczenia wojskowe lub działania bojowe.

Jednocześnie były konstruktor Biura Projektowego „Suchy” Wadim Lukaszewicz wiąże decyzję rosyjskich władz z zakrojonymi na szeroką skalę ćwiczeniami NATO w sąsiedniej Litwie. W manewrach „Freedom Shield 26-II” i „Grand Eagle 26” bierze udział 6 tysięcy żołnierzy. Ćwiczenia potrwają do 3 grudnia.

Przypomnijmy, że władze Federacji Rosyjskiej rozpoczynają budowę dwóch nowych promów kolejowych w celu zapewnienia nieprzerwanych dostaw morskich do obwodu kaliningradzkiego na wypadek blokady transportowej.

W rosyjskim Kaliningradzie, który graniczy z Polską i Litwą, 21 listopada włączono syreny. Mieszkańców wezwano do natychmiastowego udania się do schronów z powodu zagrożenia ze strony dronów.

W Polsce 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej ma zostać przekształcona do końca 2026 roku w Warmińsko-Mazurską Brygadę Obrony Granicznej. Jednostka ta otrzyma nowe zadania związane z obroną granicy z obwodem kaliningradzkim Rosji, państwa-agresora.

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