Rosja ogłosiła list gończy za trzema sędziami z Winnicy w związku ze sprawami przeciwko deputowanym do Dumy Państwowej

Do bazy danych osób poszukiwanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej wpisano sędziów Sądu Miejskiego w Winnicy: Rusłana Kalenjaka, Rusłanę Romanczuk i Giennadija Kašpruka. Rozpatrują oni zaocznie postępowania karne dotyczące deputowanych do rosyjskiej Dumy Państwowej.

Wpisanie do bazy danych osób poszukiwanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej świadczy o prowadzeniu w Rosji postępowania karnego zaocznego przeciwko tym osobom.

Na razie nie wiadomo, na podstawie jakich dokładnie artykułów Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej ścigani są ukraińscy sędziowie.

Kalenyak rozpatruje postępowania karne w sprawie naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy przeciwko deputowanym do Dumy Państwowej z partii „Jedna Rosja” – Michaiłowi Terentiewowi i Ahmedowi Dogajewowi.

Romanczuk prowadzi sprawy w sprawie zarzutu naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy przeciwko Michaiłowi Starszynowowi, Piotrowi Tołstojowi, Tatianie Djakonowej, Maksymowi Iwanowowi, Konstantynowi Zatulinowi, Andrija Isajewa, Władysława Tretiaka oraz innych byłych i obecnych deputowanych Dumy Państwowej.

Ponadto rozpatruje sprawę o zdradę stanu przeciwko byłemu ministrowi edukacji Ukrainy Dmytrowi Tabacznikowi, który wyjechał do Rosji.

Kaszpruk rozpatruje postępowanie w sprawie naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy przeciwko deputowanym do Dumy Państwowej Andriejowi Gorokhowowi, Aleksiejowi Jezubowowi, Galinie Danczykowej i Aleksandrowi Teterdinkowi.

Wcześniej Rosja ogłosiła międzynarodowy nakaz poszukiwania Fiodora i Reznikowa.

Tymczasem Białoruś ogłosiła list gończy za czterema dziennikarkami DW.

Rosja ogłosiła również list gończy za dziennikarzem Barents Observer Denisem Zagorem.