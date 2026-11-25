Rosyjskie Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie 15-procentowego cła importowego na szereg produktów delikatesowych pochodzących z tzw. „nieprzyjaznych” krajów. Nowe stawki mogą objąć jamón, parmezan, trufle, owoce morza i skorupiaki. Wprowadzenie tych ceł planowane jest od 1 stycznia 2027 roku.

Obecnie produkty te są w Rosji opodatkowane podatkiem VAT według preferencyjnej stawki 10%. Jednocześnie od początku 2026 roku podstawowa stawka podatku od wartości dodanej w Federacji Rosyjskiej wzrosła z 20% do 22%.

Podczas dyskusji nad budżetem na lata 2027–2029 w Radzie Federacji zaproponowano zniesienie preferencyjnego opodatkowania produktów delikatesowych, a dodatkowe wpływy przeznaczyć na sektor społeczny, który boryka się ze znacznym deficytem finansowania.

Jednak Ministerstwo Finansów RF nie poparło podwyższenia podatku VAT na te produkty. Zamiast tego resort zaproponował podwyższenie ceł importowych do 15%. Nowe stawki mają, zgodnie z planem, zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Ostateczny wykaz towarów, których będą dotyczyć nowe cła, nie został jeszcze zatwierdzony. Jednocześnie wśród potencjalnych kategorii wymienia się:

sery ekskluzywne , w szczególności parmezan;

delikatesy mięsne , w szczególności jamón;

trufle;

owoce morza;

mięczaki — ostrygi, homary i langusty.

Jeszcze w zeszłym tygodniu moskiewscy restauratorzy oświadczyli, że w rosyjskich lokalach gastronomicznych nie stosuje się już przysmaków z krajów „nieprzyjaznych”. Dlatego, jak twierdzą, wprowadzenie nowych ceł nie powinno wpłynąć na ceny w menu.

Jednocześnie proponowana przez Ministerstwo Finansów RF podwyżka ceł importowych może stać się kolejnym środkiem ograniczającym import produktów z państw, które Moskwa zalicza do „nieprzyjaznych”.

Informują o tym rosyjskie media.

Wcześniej Komisja ds. Transportu Dumy Państwowej RF zaleciła przyjęcie w pierwszym czytaniu projektu ustawy, który pozwoli na rejestrację samochodów objętych międzynarodowym listem gończym z inicjatywy policji „nieprzyjaznych” krajów. Informuje o tym The Moscow Times, powołując się na „Kommersant”.

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