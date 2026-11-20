Władze rosyjskie zamierzają rozszerzyć sieć krajowych połączeń lotniczych omijających Moskwę w związku z regularnymi ograniczeniami w funkcjonowaniu stołecznych lotnisk spowodowanymi atakami dronów. W tym celu planuje się zmianę podziału środków przeznaczonych na dotowanie regionalnych przewozów lotniczych, informuje Stowarzyszenie Operatorów Turystycznych Rosji (ATOR).

O odpowiednich planach poinformował 20 listopada minister transportu RF Dmitrij Jadrow podczas forum „Transport Rosji”. Według niego resort wraz z Rosaviacją ma zmienić podział środków, aby zwiększyć liczbę lotów, które nie przechodzą przez moskiewski węzeł lotniczy.

Jadrow zaznaczył, że w ramach programów dotacyjnych realizowane są już loty na 431 trasach. Prawie 55% tych lotów odbywa się z pominięciem Moskwy. Jednocześnie minister stwierdził, że wskaźnik ten można zwiększyć.

Mowa tu o trzech programach wsparcia transportu lotniczego: program regionalny, obejmujący ponad 300 tras, program socjalny dla określonych kategorii obywateli z około 100 kierunkami, a także program lotów o znaczeniu społecznym w Dalekowschodnim Okręgu Federalnym, w ramach którego przewidziano 39 tras.

Zmiany w połączeniach lotniczych następują na tle częstych zakłóceń w funkcjonowaniu moskiewskich lotnisk spowodowanych zagrożeniem atakami dronów. Według szacunków magazynu „Aviatorshchina” w październiku na czterech lotniskach moskiewskiego węzła lotniczego 82 razy wprowadzono ograniczenia lotów. Ogółem w Rosji w tym okresie odnotowano 495 takich przypadków.

W ciągu ostatniego miesiąca wszystkie cztery moskiewskie lotniska działały z ograniczeniami przez 13 z 31 dni. Łączny czas trwania tych ograniczeń wyniósł 262 godziny lotniskowe z 2092 zarejestrowanych w całym kraju.

Ponadto w ciągu dziewięciu miesięcy całkowity ruch pasażerski na lotniskach Szeremietiewo, Wnukowo i Domodiedowo spadł o 4,2%.

Wcześniej Moskwa została zaatakowana przez drony, w mieście słychać było wybuchy, a działalność lotnisk została wstrzymana.

Wcześniej, w nocy, Moskwa również została zaatakowana przez drony, a działalność dwóch lotnisk została zawieszona.

W Moskwie rozległa się seria wybuchów podczas ataku ukraińskich dronów.

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