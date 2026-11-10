Władze rosyjskie zamierzają znacznie podwyższyć wysokość kar za szereg wykroczeń gospodarczych. Dodatkowe wpływy mogą zostać przeznaczone na uzupełnienie budżetu wojskowego.

Komisja Dumy Państwowej ds. Prawa Karnego i Administracyjnego zatwierdziła 9 listopada do drugiego czytania odpowiednią inicjatywę rządową, obejmującą ponad 30 artykułów Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej.W Ministerstwie Sprawiedliwości uzasadniono ten krok tym, że w przypadku wielu artykułów wysokość kar nie była aktualizowana od ponad dwóch dekad.

W przypadku niektórych wykroczeń górna granica kar wzrośnie pięciokrotnie. W szczególności za nielegalną działalność gospodarczą bez rejestracji lub licencji będzie grozić grzywna w wysokości do 1,5 mln rubli zamiast obecnych 300 tys., a jeśli popełniła ją grupa osób – do 2,5 mln rubli zamiast 500 tys. Podobnie pięciokrotnie – z 300 tys. do 1,5 mln rubli – podwyższona zostanie maksymalna grzywna za uchylanie się organizacji od płacenia podatków. Za naruszenie praw autorskich górny próg kary zostanie podniesiony z 200 tys. do 1 mln rubli, a za grupowe fałszowanie pieniędzy lub fałszerstwo na dużą skalę kara wzrośnie z 1 do 5 mln rubli. Maksymalna kara za ukrywanie majątku w trakcie postępowania upadłościowego wzrośnie dwukrotnie – z 500 tys. do 1 mln rubli.

Podobne wyroki dotyczą co roku tysięcy obywateli: według statystyk Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w 2025 roku na podstawie artykułów rozdziału 22 Kodeksu Karnego skazano 8584 osoby, a dla prawie 40% z nich grzywna stała się głównym rodzajem kary.

Jednocześnie rosyjski rząd znacznie zwiększył planowane wpływy z grzywien do budżetu federalnego. W latach 2027–2029 władze zamierzają pozyskać z tego tytułu ponad 1,3 bln rubli, a uwzględniając rok 2026, łączna kwota osiągnie rekordowy poziom 1,7 bln rubli. W porównaniu z poprzednimi szacunkami oczekiwane wpływy na przyszły rok wzrosły o 27%, a na rok 2028 – o 37%. Znaczną część finansów państwowych pochłania wojna przeciwko Ukrainie: tylko w ramach pozycji „Obrona narodowa” w ciągu trzech lat planuje się wydać ponad 50 bln rubli, podczas gdy łączny deficyt budżetowy na lata 2027–2029 wyniesie prawie 15,8 bln rubli.

W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojska.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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