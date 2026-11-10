Rosja planuje podwyższyć kary dla przedsiębiorstw, aby zasilić budżet na wojnę
Władze rosyjskie zamierzają znacznie podwyższyć wysokość kar za szereg wykroczeń gospodarczych. Dodatkowe wpływy mogą zostać przeznaczone na uzupełnienie budżetu wojskowego.
Komisja Dumy Państwowej ds. Prawa Karnego i Administracyjnego zatwierdziła 9 listopada do drugiego czytania odpowiednią inicjatywę rządową, obejmującą ponad 30 artykułów Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej.W Ministerstwie Sprawiedliwości uzasadniono ten krok tym, że w przypadku wielu artykułów wysokość kar nie była aktualizowana od ponad dwóch dekad.
W przypadku niektórych wykroczeń górna granica kar wzrośnie pięciokrotnie. W szczególności za nielegalną działalność gospodarczą bez rejestracji lub licencji będzie grozić grzywna w wysokości do 1,5 mln rubli zamiast obecnych 300 tys., a jeśli popełniła ją grupa osób – do 2,5 mln rubli zamiast 500 tys. Podobnie pięciokrotnie – z 300 tys. do 1,5 mln rubli – podwyższona zostanie maksymalna grzywna za uchylanie się organizacji od płacenia podatków. Za naruszenie praw autorskich górny próg kary zostanie podniesiony z 200 tys. do 1 mln rubli, a za grupowe fałszowanie pieniędzy lub fałszerstwo na dużą skalę kara wzrośnie z 1 do 5 mln rubli. Maksymalna kara za ukrywanie majątku w trakcie postępowania upadłościowego wzrośnie dwukrotnie – z 500 tys. do 1 mln rubli.
Podobne wyroki dotyczą co roku tysięcy obywateli: według statystyk Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej w 2025 roku na podstawie artykułów rozdziału 22 Kodeksu Karnego skazano 8584 osoby, a dla prawie 40% z nich grzywna stała się głównym rodzajem kary.
Jednocześnie rosyjski rząd znacznie zwiększył planowane wpływy z grzywien do budżetu federalnego. W latach 2027–2029 władze zamierzają pozyskać z tego tytułu ponad 1,3 bln rubli, a uwzględniając rok 2026, łączna kwota osiągnie rekordowy poziom 1,7 bln rubli. W porównaniu z poprzednimi szacunkami oczekiwane wpływy na przyszły rok wzrosły o 27%, a na rok 2028 – o 37%. Znaczną część finansów państwowych pochłania wojna przeciwko Ukrainie: tylko w ramach pozycji „Obrona narodowa” w ciągu trzech lat planuje się wydać ponad 50 bln rubli, podczas gdy łączny deficyt budżetowy na lata 2027–2029 wyniesie prawie 15,8 bln rubli.
W Sankt Petersburgu, z powodu kryzysu budżetowego, prawie dziewięciokrotnie obniżono wypłaty za rekrutację do wojska.
Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.
Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.