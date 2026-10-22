Władze rosyjskie obiecują szczególne wsparcie chińskim firmom, które zdecydują się prowadzić działalność w tym kraju. Przewodniczący Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej Igor Krasnow polecił objęcie nadzorem sądowym wszystkich spraw związanych ze sporami z udziałem inwestorów z Chin. Oświadczył to podczas spotkania z członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, Chen Wenchingiem. Wcześniej chiński przedstawiciel poinformował, że przedsiębiorstwa z ChRL są gotowe inwestować w rosyjską gospodarkę, jednak mają obawy związane z niewystarczającą znajomością lokalnego prawa.

Podczas rozmowy z chińską minister sprawiedliwości He Jun Krasnow podkreślił również konieczność rozszerzenia kontaktów zawodowych między sądami rosyjskimi i chińskimi. Chodzi o wymianę doświadczeń w kwestiach pojawiających się podczas rozpatrywania spraw gospodarczych. Według niego obywatele i organizacje muszą mieć pewność skutecznej ochrony swoich praw, niezależnie od tego, w którym z tych dwóch krajów studiują, pracują lub prowadzą działalność gospodarczą.

Ponadto Krasnow podkreślił potrzebę wspólnej pracy nad sprawami dotyczącymi cyberprzestępstw, przestępstw gospodarczych i finansowych, korupcji oraz prania dochodów pochodzących z przestępstw. Podkreślił, że odpowiedzialność za popełnione przestępstwa musi być nieunikniona, niezależnie od miejsca pobytu sprawcy, jego aktywów czy infrastruktury cyfrowej.

Jednocześnie w związku z wojną na Ukrainie chińscy inwestorzy znacznie ograniczyli inwestycje w rosyjską gospodarkę. Według szacunków Instytutu Gospodarek Rozwijających się Banku Finlandii (BOFIT) w latach 2011–2018 Chiny inwestowały w rosyjskie projekty średnio 1,2 mld dolarów rocznie. W latach 2022–2023 wskaźnik ten spadł trzykrotnie — do 400 mln dolarów rocznie.

Wcześniej chińskie władze zakazały lokalnym firmom inwestowania w rosyjski sektor naftowo-gazowy, nakazały producentom samochodów, by nie budowali fabryk w Rosji, oraz odmówiły finansowania projektu „Siła Syberii-2”. Według danych Amerykańskiego Instytutu Przedsiębiorczości ostatni duży chiński projekt inwestycyjny w Rosji o wartości co najmniej 100 mln dolarów miał miejsce w 2021 roku. Wówczas koncern naftowo-gazowy Sinopec zainwestował 360 mln dolarów w rosyjski przemysł naftowy.

Pomimo spadku chińskich inwestycji prezydent Rosji Władimir Putin podczas spotkań z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem proponował stworzenie dogodnych warunków dla działalności chińskich firm w Rosji. Nazwał również stosunki między Moskwą a Pekinem „wzorem współpracy międzypaństwowej w XXI wieku”.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Chiny przygotowują trójstronny szczyt z udziałem Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.