Rosja pogłębia polityczną, gospodarczą i militarną zależność Abchazji i Osetii Południowej, tworząc warunki do ich ewentualnego przyłączenia w przyszłości.

Zastępca szefa agencji Dawid Archwadze oświadczył, że Moskwa nadal tworzy warunki do ewentualnej aneksji okupowanych terytoriów.

„Polityka Rosji w okupowanych regionach miała na celu nie tylko kontrolowanie zachodzących procesów, ale także zmianę nastrojów i poglądów lokalnej ludności w celu przygotowania sprzyjającego gruntu pod aneksję w najbliższej przyszłości” – stwierdził Archvadze.

Według przedstawiciela Służby Bezpieczeństwa Państwowego (SBP) Rosja stosowała w tych regionach narzędzia wpływu hybrydowego. Należą do nich – środki finansowe i gospodarcze, a także agresywne kampanie dezinformacyjne i propagandowe.

W gruzińskiej agencji uważa się, że działania te mają na celu nie tylko zmianę nastrojów społecznych w Abchazji i Osetii Południowej, ale także wywieranie presji na władze gruzińskie oraz wprowadzanie społeczności międzynarodowej w błąd.

W raporcie zaznaczono również, że wpływ Rosji wzrasta dzięki uproszczeniu procedury uzyskiwania paszportów Federacji Rosyjskiej i praw jazdy, rozwojowi połączeń transportowych oraz integracji gospodarczej.

Według oceny gruzińskich służb specjalnych Moskwa dąży do zwiększenia zależności tych regionów od Rosji oraz do stworzenia warunków do ich dalszego włączenia do składu tego kraju.

W raporcie zwrócono szczególną uwagę na naruszenia na liniach demarkacyjnych. Według danych gruzińskiej Służby Bezpieczeństwa Państwowego (SDB) w 2025 roku odnotowano 74 przypadki bezprawnego zatrzymania osób: 40 w Abchazji i 34 w Osetii Południowej.

Kolejne 58 przypadków dotyczyło tzw. „borderyzacji” – stawiania zapór, znaków granicznych i innych działań mających na celu utrwalenie linii demarkacyjnych. Spośród nich 55 przypadków miało miejsce w Osetii Południowej, a kolejne trzy – w Abchazji.

Według informacji gruzińskiego resortu siły rosyjskie i kontrolowane przez nie struktury wykorzystywały również zarzuty szpiegostwa, przemytu i posiadania narkotyków do prześladowania lokalnej ludności.

Abchazja i Osetia Południowa wymknęły się spod kontroli Tbilisi w wyniku konfliktów zbrojnych na początku lat 90.

Po wojnie rosyjsko-gruzińskiej w sierpniu 2008 roku Moskwa uznała niepodległość obu samozwańczych republik i rozlokowała tam swoje bazy wojskowe.

Jednocześnie Gruzja i większość krajów świata uznaje Abchazję i Osetię Południową za część terytorium Gruzji.

Informacje te zawarte są w raporcie Służby Bezpieczeństwa Państwowego (SBD) Gruzji za rok 2025, który został omówiony w gruzińskim parlamencie.

Przypomnijmy, że proces masowego wydawania paszportów wewnętrznych Federacji Rosyjskiej na terytorium samozwańczej Abchazji uległ istotnym zmianom.

Rosja rozważa możliwość przywrócenia połączeń kolejowych z Gruzją przez terytorium samozwańczej Abchazji.

Rosyjski sektor zbożowy poszukuje alternatywnych sposobów transportu pszenicy ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu portów nad Morzem Czarnym. Jedną z możliwych tras stał się niewielki port Ochamchire w Abchazji – gruzińskim regionie popieranym przez Kreml. Według informacji podanych przez wydawnictwo, pszenicę planuje się transportować do Turcji w kontenerach.

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