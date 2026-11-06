Władze rosyjskie przedłużą o kolejne dwa lata specjalny tryb, który pozwala liniom lotniczym na niezwracanie zagranicznym leasingodawcom samolotów typu Boeing, Airbus i innych statków powietrznych, wynajętych przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę przeciwko Ukrainie. Reżim ten będzie obowiązywał do końca 2028 roku, jak podają rosyjskie media, powołując się na przygotowaną przez Ministerstwo Transportu uchwałę rządu.

Mechanizm ten wprowadzono w marcu 2022 roku. Pozwolił on rosyjskim przewoźnikom na dalsze użytkowanie samolotów, których nie zwrócili zagranicznym właścicielom po rozpoczęciu wojny, a także na ubezpieczanie ich zgodnie z rosyjskimi przepisami. Początkowo ograniczenia miały obowiązywać do końca 2024 roku, jednak później zostały przedłużone do końca 2026 roku. Teraz ma to miejsce po raz trzeci.

W Ministerstwie Transportu uzasadniono konieczność podjęcia takiej decyzji ochroną praw osób prawnych w związku z działaniami „nieprzyjaznych krajów”.

Według danych publikacji, według stanu na luty 2022 r. rosyjskie linie lotnicze posiadały 515 samolotów marek Boeing, Airbus i Embraer, wynajmowanych od zagranicznych firm. Część statków powietrznych została zajęta poza terytorium Federacji Rosyjskiej, pozostałe zwrócono właścicielom lub wykupiono.

Obecnie w Rosji pozostało 407 takich samolotów. W około połowie przypadków – dotyczących 202 maszyn – liniom lotniczym udało się formalnie uregulować roszczenia zagranicznych leasingodawców.

Stany Zjednoczone zezwoliły firmie Boeing na wznowienie współpracy z białoruskimi liniami lotniczymi Belavia.

Pomimo sankcji Belavia otrzymała trzeci samolot Boeing za pośrednictwem Gambii.

W Rosji dwukrotnie ograniczono plany produkcji samolotów Tu-214, którymi zamierzano zastąpić Boeingi i Airbusa.

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