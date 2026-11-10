Rosja zaangażowała do rozmów z przedstawicielami Ukrainy i USA w Abu Zabi wysokiego rangą funkcjonariusza FSB, którego łączono z zamachami na ukraińskich żołnierzy oraz szefa Głównego Zarządu Wywiadu, Kirilla Budanowa. Chodzi o Dmitrija Minajewa — szefa departamentu operacji kontrwywiadowczych FSB RF, który znalazł się w składzie rosyjskiej delegacji.

Kto wchodził w skład delegacji RF

Rosyjską grupę negocjacyjną tworzy łącznie 11 osób. Głównej delegacji przewodniczy doradca prezydenta RF Władimir Medyński, w jej skład wchodzą również wiceministrowie spraw zagranicznych Michaił Galuzin i Siergiej Riabkow, szef Służby Informacji Operacyjnej FSB Aleksiej Komkow oraz szef Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Igor Kostjukow.

Do grupy ekspertów dołączyło jeszcze sześciu urzędników, wśród których znajdują się: zastępca szefa Głównego Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego Jurij Żigarłowski oraz szef DKRO FSB Dmitrij Minaiew. Czterech przedstawicieli Federacji Rosyjskiej (Komkow, Riabkow, Minaiew i Oleg Postnikow) nie brało wcześniej udziału w rozmowach tego typu.

Co wiadomo o Dmitriju Minajewie

Warto zauważyć, że kierowana przez Minajewa jednostka FSB wielokrotnie pojawiała się w śledztwach dotyczących działalności terrorystycznej. W szczególności w 2019 roku ówczesny szef SBU Wasyl Hrycak publicznie nazwał Dmitrija Minajewa głównym koordynatorem i zleceniodawcą zamachów na ukraińskich oficerów — Maksima Szapowala i Aleksandra Charaberiusza, którzy zginęli w wyniku wybuchów samochodów w 2017 roku.

Media dodają również, że DKRO FSB pod kierownictwem Minajewa zorganizowało nieudany zamach na szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kirilla Budanowa w kwietniu 2019 roku. Był on wówczas oficerem Głównego Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy, który stanął na czele wywiadu w sierpniu 2020 roku. Wówczas w Kijowie ładunek wybuchowy pod samochodem Budanowa detonował przedwcześnie. Operacja FSB zakończyła się niepowodzeniem, a trzech rosyjskich agentów zostało zatrzymanych.

Szczegóły działalności jednostki Minajewa opisał również dziennikarz „The Wall Street Journal” Evan Gershkovich. Według danych WSJ departament ten nadzorował również zatrzymania obywateli USA w Rosji w celu wymiany na rosyjskiego zabójcę Wadima Krasikowa.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe.

Marianna Budanowa po raz pierwszy opowiedziała o skutkach otrucia oraz o swoich relacjach z Kiryłem Budanowem.

W rozmowach w Abu Zabi wezmą udział szefowie FSB, którzy przygotowywali inwazję na Ukrainę.

Przypomnijmy, że Rosja wzmocniła skład delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — Bloomberg

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