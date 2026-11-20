Ambasada Rosji w Holandii domaga się od Hagi wyjaśnień w związku z publikacjami na temat możliwego udziału pracowników firmy zbrojeniowej Destinus w wystrzeliwaniu dronów z terytorium Ukrainy. Powodem stało się śledztwo holenderskiej gazety NRC, w którym mowa jest o pobycie pracowników firmy na Ukrainie oraz ich pomocy w wystrzeliwaniu dronów bojowych.

Śledztwo NRC trwało kilka miesięcy. Według danych gazety pracownicy Destinus przez dłuższy czas przebywali na Ukrainie, gdzie śledzili rosyjskie drony typu „Shahed”. Co najmniej 40 pracowników firmy mogło w różnym czasie odwiedzać Ukrainę i bezpośrednio uczestniczyć w wystrzeliwaniu dronów bojowych, w szczególności na terytorium Rosji.

W czerwcu 2023 roku pracownicy firmy przybyli w rejon Charkowa. Tam przygotowali testowe drony z ładunkami wybuchowymi, wyznaczyli jako cel lotnisko wojskowe w pobliżu rosyjskiego Woroneża i osobiście nadzorowali wystrzelenie.

Tego samego dnia dron uderzył w budynek mieszkalny w Woroneżu, w wyniku czego trzy osoby odniosły obrażenia. Pracownicy firmy Destinus przypuszczali, że mógł to być dron ich produkcji.

Według informacji podanych przez gazetę rząd holenderski złożył w firmie założonej przez pochodzącego z Rosji Michaiła Kokoricha zamówienia o wartości setek milionów euro oraz udzielił zezwoleń na eksport dronów.

Holenderscy eksperci w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego, z którymi rozmawiał NRC, uważają, że działania pracowników firmy można zakwalifikować jako „bezpośredni udział w działaniach wojennych”.

Profesor prawa wojskowego Lisbet Zegveld ostrzegła, że wspieranie takich firm może doprowadzić do faktycznego zaangażowania Holandii w konflikt zbrojny.

Jednocześnie założyciel firmy Destinus, Mykhailo Kokorycz, oświadczył w rozmowie z gazetą, że firma nie prowadzi operacji wojskowych. Według niego cele wyznacza armia ukraińska, a pracownicy Destinus zapewniają jedynie wsparcie techniczne w ramach zawartych umów.

W ambasadzie Federacji Rosyjskiej, jak donosi agencja Anadolu, oświadczono, że uważnie przeanalizowano publikacje holenderskich mediów. Za znamienne uznano tam opinie ekspertów, którzy rozróżniają dostawy broni od bezpośredniego udziału w działaniach bojowych, zaliczając opisaną działalność personelu do drugiej kategorii.

Rosyjscy dyplomaci odwołali się również do konwencji genewskich, stwierdzając, że osoby cywilne bezpośrednio uczestniczące w działaniach wojennych tracą ochronę przed atakiem i stają się legalnym celem.

Ambasada przypomniała o szeroko zakrojonym wsparciu państwowym dla firmy Destinus, w szczególności o wielomilionowych kontraktach z Ministerstwem Obrony Holandii. Strona rosyjska postawiła pytanie, w jakim stopniu władze holenderskie są świadome działalności tej firmy i czy sprawują nad nią odpowiednią kontrolę.

W placówce dyplomatycznej oświadczono, że „oczekuje się od oficjalnych władz w Hadze jasnych wyjaśnień”, a także oskarżono Holandię o pogłębianie swojego zaangażowania w konflikt.

Osobno minister spraw zagranicznych Holandii Tom Berendsen poinformował, że pocisk uderzył w tylną część budynku ambasady holenderskiej w Kijowie. Według niego nikt z pracowników misji dyplomatycznej nie ucierpiał, a budynek doznał niewielkich uszkodzeń.

„Dokładnie badamy, co dokładnie się wydarzyło. Obecnie naszym głównym priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników” – napisał.

Informują o tym NRC oraz agencja Anadolu.

Przypomnijmy, że firma Destinus, dostarczająca Ukrainie pociski skrzydłowe i bojowe drony rakietowe, oraz amerykańska firma Shield AI zawarły umowę o strategicznej współpracy.

Niemiecka firma zbrojeniowa Rheinmetall oraz holenderska firma Destinus, specjalizująca się w systemach uderzeniowych i przechwytujących, ogłosiły utworzenie spółki joint venture. Celem współpracy jest uruchomienie wspólnej produkcji systemów rakietowych.

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