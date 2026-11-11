Rosja wydala mołdawskiego dyplomatę w odpowiedzi na wydalenie swojego przedstawiciela

Moskwa ogłosiła wydalenie pracownika ambasady Mołdawii po tym, jak Kiszyniów uznał rosyjskiego dyplomatę za persona non grata. Przyczyną zaostrzenia stosunków dyplomatycznych było wykrycie pod koniec października na terytorium Mołdawii drona z ładunkiem wybuchowym.

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, 10 listopada wezwano do ministerstwa ambasadora Mołdawii Liliana Dariusa. Wręczono mu notę protestacyjną w związku z decyzją władz mołdawskich o wydaleniu rosyjskiego przedstawiciela.

W Moskwie określono działania Kiszyniowa jako nieprzyjazny krok i stwierdzono, że strona mołdawska rzekomo nie przedstawiła dowodów na rosyjskie pochodzenie drona. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło również Mołdawię o wykorzystanie tego incydentu jako pretekstu do pogorszenia stosunków dwustronnych.

W odpowiedzi na wydalenie swojego dyplomaty Rosja, powołując się na zasadę wzajemności, ogłosiła jednego z pracowników ambasady Mołdawii w Moskwie osobą niepożądaną. Ma on zostać wydalony z kraju.

Co stało się przyczyną konfliktu dyplomatycznego

Napięcie między obydwoma krajami zaczęło narastać po incydencie z 23 października. Wtedy w miejscowości Kisztelnica na terytorium Mołdawii znaleziono drona z ładunkiem wybuchowym. Urządzenie spadło około 100 metrów od budynku mieszkalnego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii potępiło naruszenie przestrzeni powietrznej kraju i obarczyło Rosję odpowiedzialnością za ten incydent. Następnie Kiszyniów podjął decyzję o wydaleniu pracownika ambasady rosyjskiej.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu oświadczyła również, że rosyjska wojna przeciwko Ukrainie nadal stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli jej kraju.

Wcześniej dwie balony naruszyły przestrzeń powietrzną Mołdawii.

Mołdawia może wprowadzić obowiązek wizowy dla obywateli Rosji.

Wcześniej Mołdawia poinformowała o naruszeniu swojej przestrzeni powietrznej przez drona.

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