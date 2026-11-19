Przez cały rok 2026 Rosja odrzuca wszelkie inicjatywy pokojowe i propozycje deeskalacji, a od połowy lata nieustannie nasila ataki rakietami balistycznymi i dronami typu „Shahed”. O tym poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w czwartek, 19 listopada 2026 r., podczas konferencji prasowej z europejskimi przywódcami podsumowującej spotkanie „Koalicji Chętnych” w Berlinie.

Według głowy państwa różni partnerzy międzynarodowi zwracali się do Kremla z propozycjami zaprzestania ataków na infrastrukturę energetyczną, deeskalacji na Morzu Czarnym oraz innych form wstrzymania ognia, jednak Władimir Putin odrzucił wszystkie te inicjatywy. Zełenski podkreślił, że rosyjskie wojska codziennie przeprowadzają ataki na Ukrainę — w szczególności tylko 19 listopada w wyniku ostrzałów rannych zostało kilkadziesiąt osób, a w Kijowie w wyniku ataku dronów uszkodzeniu uległa katedra św. Włodzimierza oraz budynki ambasad Austrii i Holandii.

Prezydent podkreślił, że nadrzędnym priorytetem dla Ukrainy jest ochrona miast, wsi, infrastruktury energetycznej, logistyki i mostów. W wyniku szczytu w Berlinie wszyscy partnerzy zgodzili się co do konieczności wzmocnienia ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i osiągnęli odpowiednie porozumienia dotyczące nowych pakietów wsparcia wojskowego.

Źródło: Biuro Prezydenta Ukrainy.

W Berlinie rozpoczął się szczyt Koalicji Chętnych z udziałem Zełenskiego. W spotkaniu 19 listopada wezmą udział przedstawiciele prawie 40 krajów, którzy omówią warunki osiągnięcia trwałego pokoju na Ukrainie, dalszą pomoc dla Kijowa oraz gwarancje bezpieczeństwa na wypadek zawieszenia broni.

Wcześniej Kushner i Witkoff udali się do Berlina na rozmowy z Zełenskim i przywódcami Europy.

Kraje europejskie przygotowują plan rozmieszczenia sił wielonarodowych na terytorium Ukrainy. Żołnierze mogą zostać wysłani po zakończeniu działań wojennych, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa kraju i powstrzymaniu kolejnego ataku Rosji.

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