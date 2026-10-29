W Rosji, państwie-agresorze, oświadczono, że spotkanie konsularne przedstawicieli Japonii z zatrzymanym dziennikarzem gazety Hokkaido Shimbun odbyło się prawidłowo. Jednocześnie japońscy dyplomaci spotkali się z reporterem niemal dwa tygodnie po jego zatrzymaniu 13 października pod zarzutem szpiegostwa — informuje The Japan Times.

Oświadczenie rosyjskiego MSZ

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Maria Zacharowa oświadczyła na konferencji prasowej, że spotkanie zorganizowano natychmiast po zakończeniu niezbędnych procedur i w ustalonych terminach. Nie wspomniała o postanowieniu konwencji konsularnej między Japonią a Rosją, które przewiduje dostęp konsularny do zatrzymanego w ciągu czterech dni.

Japoński rząd poinformował w poniedziałek, że pracownicy Ambasady Japonii w Moskwie spotkali się z dziennikarzem. Według Zacharowej spotkanie odbyło się w areszcie śledczym Lefortowo we wschodniej części Moskwy. Uczestniczyło w nim trzech dyplomatów: minister-radca, radca oraz kierownik wydziału konsularnego.

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Podejrzenie o szpiegostwo

Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji 13 października poinformowała o zatrzymaniu japońskiego dziennikarza w obwodzie sachalińskim. Rosyjska służba specjalna twierdzi, że zbierał on na Wyspach Kurylskich dane o wojskowych zmobilizowanych do rosyjskich operacji wojskowych w Ukrainie.

Zacharowa oświadczyła również, że działalność japońskich dziennikarzy w Rosji nie jest ograniczana, ale wezwała stronę japońską, by tego nie nadużywała, w tym do działalności, którą Moskwa nazywa antyrosyjską. Cztery wyspy w północno-zachodniej części Oceanu Spokojnego są przedmiotem długotrwałego sporu terytorialnego między Japonią a Rosją.

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