Rosja odrzuciła zarzuty Polski dotyczące naruszenia jej przestrzeni powietrznej przez trzy rosyjskie pociski manewrujące typu X-101, które spadły na terytorium Polski 20 listopada. Ambasador Federacji Rosyjskiej w Warszawie, Georgij Michno, uznał zarzuty za bezpodstawne i stwierdził, że brakuje dowodów na udział Moskwy w tym incydencie.

Gieorgij Michno został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, gdzie wręczono mu notę dyplomatyczną wyrażającą protest w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju przez trzy rosyjskie pociski manewrujące.

Po spotkaniu z przedstawicielami polskiego resortu spraw zagranicznych rosyjski dyplomata przedstawił stanowisko Moskwy i odrzucił wysunięte zarzuty.

W ambasadzie Federacji Rosyjskiej oświadczono, że Michno „w sposób najbardziej zdecydowany odrzucił zarzuty wobec Federacji Rosyjskiej jako bezpodstawne, nieuzasadnione i niepoparte dowodami”.

Ponadto rosyjska placówka dyplomatyczna uznała za niedopuszczalną praktykę wysuwania oskarżeń opartych na przypuszczeniach o podłożu politycznym.

Osobno Moskwa skrytykowała publiczne oświadczenia polskich władz, nazywając je „jawnie rusofobicznymi”. W ambasadzie RF twierdzi się, że taka retoryka ma rzekomo na celu wzmocnienie nastrojów antyrosyjskich w Polsce oraz pogorszenie stosunków dwustronnych.

Jednocześnie rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór oświadczył, że nie ma żadnych wątpliwości co do rosyjskiego pochodzenia trzech pocisków skrzydłowych, które spadły na terytorium kraju. Według niego potwierdzają to wyniki śledztwa prowadzonego przez polskich prokuratorów.

Do incydentu doszło 20 listopada podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Trzy pociski typu X-101 przekroczyły polską przestrzeń powietrzną i spadły w trzech miejscach na południowym wschodzie kraju – w pobliżu miejscowości Nowy Lipowiec, Rudnik i Młodycz.

Informację tę przekazała ambasada Rosji w Polsce.

W poniedziałek, 24 listopada, w Polsce odbyło się posiedzenie Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego. Uczestnicy omówią kwestię ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, przypadki jej naruszenia, a także wsparcie wojskowe ze strony NATO i USA.

W polskim Ministerstwie Obrony uważa się, że przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej przez rosyjskiego drona nie było przypadkowe. W Ministerstwie Obrony przypuszcza się, że dron został celowo skierowany na terytorium Polski.

Kraje NATO zastanawiają się, jak zareagować na ewentualne „przyloty” rosyjskich rakiet lub dronów na terytorium państw Sojuszu.Kolejne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję było omawiane jednocześnie na Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Berlinie oraz w Brukseli – podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Północnoatlantyckiej NATO.

Na terytorium Polski znaleziono jeszcze więcej rosyjskich rakiet.

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