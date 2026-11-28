Władze rosyjskie proponują Brazylii wymianę więźniów: przekazanie Moskwie rosyjskiego szpiega Siergieja Czerkasowa w zamian za brazylijską piłkarkę plażową Letisię „Lele” Villar, która przebywa w rosyjskim więzieniu.

Według rozmówców agencji Moskwa domaga się uwolnienia Czerkasowa, który odbywa w Brazylii pięcioletnią karę pozbawienia wolności za posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami. W zamian Rosja jest gotowa przekazać Villar, którą zatrzymano w lipcu 2025 roku za przemyt haszyszu.

Czerkasow został aresztowany w Brazylii w 2022 roku po tym, jak władze Holandii odmówiły mu wjazdu. Próbował odbyć staż w Międzynarodowym Trybunale Karnym, posługując się sfałszowanym paszportem obywatela Brazylii.

W 2023 roku Stany Zjednoczone postawiły Czercasowowi zarzuty działalności jako agent rosyjskich służb wywiadowczych na terytorium Stanów Zjednoczonych, a następnie wystosowały wniosek o jego ekstradycję. Wcześniej posługiwał się brazylijskim paszportem, aby dostać się do Stanów Zjednoczonych, gdzie studiował na Uniwersytecie Johna Hopkinsa.

Jednocześnie brazylijska policja nie znalazła dowodów na to, że Czerkasow, działający pod nazwiskiem Viktor Müller Ferreira, szpiegował na szkodę rządu Brazylii, jej przedsiębiorstw lub instytucji.

Brazylia odrzuciła wniosek Stanów Zjednoczonych o ekstradycję Rosjanina. Jednak Sąd Najwyższy tego kraju zezwolił na jego ewentualne przekazanie Rosji po zakończeniu postępowania sądowego w Brazylii.

W lipcu władze brazylijskie wydały również odrębne zarządzenie dotyczące wydalenia Czerkasowa po odbyciu przez niego wyznaczonej kary lub zwolnieniu na mocy orzeczenia sądu.

Tymczasem Leticia „Lele” Villar zwróciła się bezpośrednio do prezydenta Brazylii Luiza Inácio Luli da Silvy z prośbą o pomoc w jej uwolnieniu z rosyjskiego więzienia.

Villar występowała w reprezentacji Brazylii w piłce plażowej i zdobyła kilka międzynarodowych tytułów klubowych.

Informują o tym agencja Bloomberg oraz dobrze poinformowani urzędnicy.

Wcześniej w Stanach Zjednoczonych zatrzymano obywatela Rosji Igora Dju, podejrzanego o próbę szpiegowania firmy technologicznej Palantir z Doliny Krzemowej. Mężczyzna śledził pracowników firmy, fotografował ich laptopy i gromadził informacje o miejscach zamieszkania pracowników.

W Berlinie rozpoczął się proces 57-letniej bizneswoman Ilony W., posiadającej obywatelstwo niemieckie i ukraińskie. Jest ona oskarżona o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora.

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