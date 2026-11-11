Rosja zadeklarowała gotowość do zawierania z poszczególnymi krajami NATO dwustronnych umów o nieagresji oraz do udzielania im dodatkowych indywidualnych gwarancji bezpieczeństwa. Tę propozycję przedstawił dyrektor departamentu planowania polityki zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Aleksiej Drobinin podczas międzynarodowego forum poświęconego kwestiom bezpieczeństwa zbiorowego w Moskwie.

Według Drobinina tego typu porozumienia mogą stać się częścią nowej architektury bezpieczeństwa euroazjatyckiego, którą promuje Moskwa. Strona rosyjska proponuje potencjalnym uczestnikom uznanie braku wrogich zamiarów wobec siebie nawzajem oraz przestrzeganie tej zasady na zasadzie wzajemności.

Aleksiej Drobinin wymienił kilka możliwych formatów, w ramach których Rosja chciałaby sformalizować odpowiednie zobowiązania.

Pierwsza opcja zakłada sojusze obronne, których uczestnicy zobowiązują się do wzajemnej pomocy w przypadku agresji. Jako przykłady przedstawiciel rosyjskiego MSZ podał porozumienia Rosji z Białorusią i Koreą Północną, a także mechanizmy Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ).

Drugi format to porozumienia polityczne dotyczące wzajemnej rezygnacji ze wspierania przeciwnika drugiej strony w przypadku agresji. Jako przykład takiego dokumentu Drobinin podał umowę między Rosją a Iranem.

Trzeci wariant przewiduje porozumienia dwustronne, które pod względem treści będą odpowiadały kryteriom paktów o wzajemnym nieagresji.

Według przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Moskwa mogłaby zawrzeć umowy o nieagresji z poszczególnymi państwami członkowskimi NATO. W ramach takich porozumień strona rosyjska jest gotowa zaoferować im dodatkowe indywidualne gwarancje bezpieczeństwa.

Wśród innych możliwych zobowiązań Drobinin wymienił rezygnację z udziału w działaniach wojennych skierowanych przeciwko sobie nawzajem. Mowa jest również o zakazie udostępniania terytorium, możliwości tranzytowych, przemysłowych i innych w celu prowadzenia takich działań.

Osobno przedstawiciel rosyjskiego MSZ wspomniał o uzgodnieniu politycznych i wojskowych środków budowania zaufania.

W ten sposób Moskwa proponuje kilka formatów dwustronnych porozumień z krajami NATO, w szczególności umowy o wzajemnym nieagresji oraz indywidualne gwarancje bezpieczeństwa.

Oświadczył to dyrektor departamentu planowania polityki zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej Aleksiej Drobinin podczas międzynarodowego forum poświęconego kwestiom bezpieczeństwa zbiorowego w Moskwie.

Moskwa przygotowała własny dokument programowy dotyczący kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa w Eurazji, w którą – zgodnie z zamysłem Kremla – mają zostać włączeni wszyscy jego sojusznicy. Minister spraw zagranicznych RF Siergiej Ławrow oświadczył, że proponowany system nie powinien ograniczać interesów żadnej ze stron.

Wcześniej szef tureckiego MSZ i Rubio omówili wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuację na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

Rosja nie popiera zawieszenia broni na Ukrainie, ponieważ w Kremlu obawiają się, że przerwa w działaniach wojennych pozwoli stronie ukraińskiej na odzyskanie sił. Stwierdził to 30 października rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow.

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